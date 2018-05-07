辟谣 聊聊"三星电子通信撤出中国"和随之而来的谣言

A：我最近减肥似乎瘦 B：咦，你怕不是得了绝症吧？

我相信诸位都明白，这样一段对话不会在现实生活中发生；但有意思的事，把这个语境换到网上，似乎一切就成了真。这件事主角A是三星，至于怎么演变出B的说法。我们把眼光往回挪一点。

时间退回到四月中下旬的一个下午，有消息称“三星深圳工厂整体裁撤”。简短截说找几个关键词：深圳三星电子通信公司要被撤销、裁员规模320人，多为一线生产人员、深圳三星电子通信公司自2013年开始主营业务为网络通信技术。

看点不多，但是每个关键词还都是“纯天然无污染的事件A”。三星只是撤了一个地方通信技术公司——但按照可靠数据计算2018年Q1全球手机出货量3.45亿部——三星还是那个全球出货量第一的厂商。

只是经过一个月的发酵，似乎这条原新闻就变了事件B。比如把我们这篇文章题目中两个关键词“三星电子通信、撤出中国”CV到网上，你能看到如下图的画面。顺着这个思路多点开几个链接，发现的字样可能还有“三星退出中国、三星滑铁卢、国际又一巨头——三星倒下”等关键词。

网络关键词截图

一个“全球第一的三星”和一个“退出中国，即将倒下的三星”，就这么平行的存在于互联网。我们不强调里面有哪些手法，尽量还原一个如今真正的“三星电子”。

一、深圳三星电子通信公司对于三星电子意义如何？

回到文章开头，深圳三星电子通信公司是事件真正的主角。在过去因为国内生产手机需要运营牌照，三星通过中国科健股份合资在2002年成立了深圳三星电子通信公司。当国内取消牌照制以后，这家公司自2013年起就进行了业务转型，主营通信基站设备的生产。

换句话说，这是三星旗下一家从事TO B业务的企业，和我们用户接触到的TO C个人业务、手机业务、家电业务并不是一回事。而这家公司的撤出，意味着其在国内部分TO B业务的转移。

不过，鉴于“通信业务的三星也是三星公司整体的一部分”，究竟这一市场三星表现如何，又为何要退出，我们有必要了解一下。

2017年三星营收数据解读

按照2017年三星提供的财报显示，除了智能手机，三星还拥有家电等传统消费电子以及半导体、显示面板等多条产品线。这次事件主角“三星IT和移动通信业务”营收占总营收的四分之一左右，其他业务占三星整体营收的75%，我们熟知的消费电子的占比是12%多。

其中，三星2017年移动通信业务总营收220亿美元；而2017年深圳三星电子通信有限公司营业收入为23.43亿元人民币（折合美元3.5亿），应该说并对主要业务影响不大。

并且有消息称，该家工厂转型之后的4到5年三星仍未在中国卖出一台网络通信设备。所以整体业务外迁到生产成本更低的越南也是情理之中，并且许多中国企业也在做类似的转移。

至于放眼全球，局势则另有说辞。

二、三星通信仍旧处于战略调整期

三星通信业务在全球并算不上强势。从2G时代到如今，通信领域耳熟能详的大公司包括爱立信、诺基亚，也包括如今的华为与中兴。仅从2017年数据看，这一领域全球市场的排名座次从高到低分别为：华为（28%）、爱立信（27%）、诺基亚（23%）、中兴（13%）。

三星作为第五，市场占有率仅为3%，并且主营业务大部分集中在韩国附近。至于未来，5G是下个通信时代技术上新门槛，其中毫米波则是一种“衰落快，所以覆盖范围小，但是可用的频率资源非常非常丰富”的5G波段。

三星倚靠这一领域的技术积累在印度以及美国市场正在进行着业务拓展，2017年美国最大的通信运营商Verizon在全美11个城市展开5G FWA （固定无线接入）的试商用，三星靠毫米波技术拿下了7个。

也因此，就算深圳三星电子通信公司撤出中国市场，更多的是战略调整。

三、三星移动业务全球表现的冰火两重天

当然，把事件从“A转化成B”，偷换概念是方法之一；但三星手机业务在国内市场的不如意，也算是切中了读者的盲点和感性认知。

根据IDC发布的2018 Q1数据显示，三星在一季度的国内出货量为国内Q1所有品牌手机出货量的1.3%；但Strategy Analytics的数据则显示，在全球三星一季度总出货量达到了783万台，占全球手机出货量的23%。整体上看三星手机仍旧是全球安卓手机稳定的第一把交椅。

全球出货量统计

国内问题来自多个方面。仅从市场方面考虑，低端走量的设备难以和国内小米、魅族抗衡；中端价位产品又不如OV在渠道以及目标用户上定位准确；在高端市场方面，苹果对内地市场重视以及华为在高端定位的崛起加重了竞争。三价位段不同的对手让这家跨国公司难以做快速的调整。

四、技术储备是三星电子最大壁垒

尽管三星移动在全球市场领先，事实上三星电子最大优势仍在产业链上。依旧以2017三星财报作分析：半导体、显示面板的总营收占到了三星财报的近三分之一。智能终端设备的整体出货，都可能是三星收益的来源。而这也是其手机产品在过去几年智能机崛起的主要原因。

以上，是目前数据上解读三星的一个角度；虽然对于一家企业来说，聊聊千余字并不能说明，但希望可以让“全球第一的三星”和“退出中国，即将倒下的三星”不再同台亮相。(王迪)