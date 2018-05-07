美图手机大英博物馆限量版发布：售6999元

新浪手机讯 5月7日下午消息，美图手机于北京正式发布大英博物馆联合限量版手机，由中国电信独家渠道发售，价格6999元。

美图移动高级副总裁 易炜

发布会一开始，美图移动高级副总裁易炜向大家介绍了美图手机设计理念：服务最美的用户，让玩美的事业更快乐。现场还邀请到美沫艾莫尔CEO，资深美图手机用户张沫凡讲述了她从一名普通女孩到网红这一路使用美图的经历。从一开始美图秀秀的拼图到现在的美图手机，她称自己的生活与工作都离不开美图的陪伴。在最后，易炜和天翼电信终端有限公司副总经理陈力共同揭示了产品的价格（6999元）。

这款手机的外貌、配件和礼盒外观全部采用的是洛可可风格设计，主题颜色为清新的浅蓝和淡粉，相对来说比较符合女生的喜好。机身背部采用的的是ECCO Leather小牛皮，并在底部镶嵌了两颗经NGTC坚定的真钻铆钉。礼盒同时可以当作化妆盒来用，盒盖内置了一面化妆镜并配送了一套化妆刷。

美图V6大英博物馆限量版前后置均采用的是双像素2x1200万双摄像头加专业虚化副摄像头并且均搭载全像素PDAF对焦和OIS光学防抖。其中升级的视频美颜还可以修饰动态影像，同时呈现出清晰和美颜效果。

美图V6大英博物馆限量版将在5月20日在京东商城中国电信官方店预售，5月30日在中国“电信心系天下”官方授权零售店发售。

另外，此次发布会美图V6标准版还推出两个京城红和典雅紫两个新颜色。5月11日中午于美图官网发售，售价5099元。