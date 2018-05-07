新浪手机> 新机曝光> 微软Build2018开发者大会专题 > 正文

微软开发者大会5月7日晚开幕 你期待什么新产品？

微软开发者大会5月7日晚开幕 你期待什么新产品？
2018年05月07日 08:07 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　微软2018年开发者大会Build 2018即将于美国当地时间周一（北京时间7日晚上）在西雅图市举行。就像谷歌I/O大会那样，每年的大会都是公司开发者社区的一次庆祝活动。

　　这意味着在这两个关键时刻，你可以期待大量的技术细节和创新编码发布出来，这将由微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）和操作系统负责人乔·贝尔菲奥（Joe Belfiore）主持。但是，我们也会听到微软对明年的更多预期，我们也将看到Windows、Office和其他微软产品的新功能。

　　1。更关注人工智能（AI）

　　在过去几年里，微软从未停止过讨论“AI”这个词，现在看来，这不仅仅是营销方面的噱头。我们有望听到更多关于Windows ML的信息，这个机器学习平台随同上个月Windows 10更新时曝光。

　　它允许开发人员将预先训练的AI程序用到自己的应用中，而这些应用可以在本地或Azure云端运行。Windows ML还可以利用来自GPU的硬件加速趋势，这是Build与会人员最可能关注的东西。

▲Cortana▲Cortana

　　微软最近在为其消费产品引入AI方面取得了巨大的进展。它的虚拟助手Cortana正变得越来越智能化，在台式机上肯定比苹果Siri更有用。

　　此外，AI也在成为其翻译应用Translator的核心，即使是在离线的时候，这款应用现在也可以接入AI。与此同时，微软在中国的聊天机器人小冰，也学会了如何有礼貌地打断对话，使之更像一个自然发言者，而不是语音驱动的电脑。

　　我们离好莱坞级似的超级智能人工智能还有很长的路要走，但是这些碎片正在形成下一代计算机系统。

　　2.Windows 10和不断进化的Microsoft Graph

　　通过在Windows 10中引入时间轴（Timeline），微软不仅创造了一种方法来跟踪你在多台PC上的工作，而且还能追踪你的iPhone或Android设备。到目前为止，这个功能主要局限于同步你的Edge浏览历史，以及在Android上使用Office 365应用程序。

▲时间轴▲时间轴

　　但微软过去曾暗示，时间轴的影响最终将更为深远。在Build大会上，我们可以期待听到更多关于时间轴将如何改进的消息。了解时间轴如何更好地与iOS集成是很有趣的，毕竟在第三方集成方面，iOS的限制非常严格。此外，Microsoft Graph也在不断进化。

　　当然，我们肯定会更多地了解Windows 10的其他功能。请记住，微软已经承诺经常更新操作系统，而不是像过去那样每年（甚至更长时间）对Windows版本进行更新。首先，我们可能会听到更多关于sets的内容，这是个实验性功能，可以让你在标签上运行应用程序，类似于web浏览器。

　　自去年发布以来，微软并没有过多地谈论它，但开发者需要更好地理解它，才能在应用程序中引入它。

　　3.Windows混合现实

　　去年秋天推出Windows混合现实（Mixed Reality）后，除了惠普、宏碁和三星等个人电脑制造商发布的一系列头盔外，微软在VR和AR领域出奇地安静。

▲Hololens▲Hololens

　　不过，也许这并不奇怪。在短短几个月里，许多头盔价格大幅下降，这清楚地表明，这些产品不太畅销。在Build大会上，微软将有机会说服开发人员再给混合现实一次机会。

　　4。期待Azure

　　看看微软最近发布的几份财报，有一件事特别清楚：它的云计算业务正在蓬勃发展。因此，如果该公司花大量时间来讨论如何使Azure更好地适合开发人员，不要感到惊讶。

▲Azure▲Azure

　　在很大程度上，消费者不会直接注意到这一点。但对于品牌和企业来说，这是另一种确保他们的应用和在线服务稳定、安全、能够承受潜在需求冲击的方式。

我要反馈
相关专题： 微软Build2018开发者大会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有