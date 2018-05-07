微软开发者大会5月7日晚开幕 你期待什么新产品？

微软2018年开发者大会Build 2018即将于美国当地时间周一（北京时间7日晚上）在西雅图市举行。就像谷歌I/O大会那样，每年的大会都是公司开发者社区的一次庆祝活动。

这意味着在这两个关键时刻，你可以期待大量的技术细节和创新编码发布出来，这将由微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）和操作系统负责人乔·贝尔菲奥（Joe Belfiore）主持。但是，我们也会听到微软对明年的更多预期，我们也将看到Windows、Office和其他微软产品的新功能。

1。更关注人工智能（AI）

在过去几年里，微软从未停止过讨论“AI”这个词，现在看来，这不仅仅是营销方面的噱头。我们有望听到更多关于Windows ML的信息，这个机器学习平台随同上个月Windows 10更新时曝光。

它允许开发人员将预先训练的AI程序用到自己的应用中，而这些应用可以在本地或Azure云端运行。Windows ML还可以利用来自GPU的硬件加速趋势，这是Build与会人员最可能关注的东西。

▲Cortana

微软最近在为其消费产品引入AI方面取得了巨大的进展。它的虚拟助手Cortana正变得越来越智能化，在台式机上肯定比苹果Siri更有用。

此外，AI也在成为其翻译应用Translator的核心，即使是在离线的时候，这款应用现在也可以接入AI。与此同时，微软在中国的聊天机器人小冰，也学会了如何有礼貌地打断对话，使之更像一个自然发言者，而不是语音驱动的电脑。

我们离好莱坞级似的超级智能人工智能还有很长的路要走，但是这些碎片正在形成下一代计算机系统。

2.Windows 10和不断进化的Microsoft Graph

通过在Windows 10中引入时间轴（Timeline），微软不仅创造了一种方法来跟踪你在多台PC上的工作，而且还能追踪你的iPhone或Android设备。到目前为止，这个功能主要局限于同步你的Edge浏览历史，以及在Android上使用Office 365应用程序。

▲时间轴

但微软过去曾暗示，时间轴的影响最终将更为深远。在Build大会上，我们可以期待听到更多关于时间轴将如何改进的消息。了解时间轴如何更好地与iOS集成是很有趣的，毕竟在第三方集成方面，iOS的限制非常严格。此外，Microsoft Graph也在不断进化。

当然，我们肯定会更多地了解Windows 10的其他功能。请记住，微软已经承诺经常更新操作系统，而不是像过去那样每年（甚至更长时间）对Windows版本进行更新。首先，我们可能会听到更多关于sets的内容，这是个实验性功能，可以让你在标签上运行应用程序，类似于web浏览器。

自去年发布以来，微软并没有过多地谈论它，但开发者需要更好地理解它，才能在应用程序中引入它。

3.Windows混合现实

去年秋天推出Windows混合现实（Mixed Reality）后，除了惠普、宏碁和三星等个人电脑制造商发布的一系列头盔外，微软在VR和AR领域出奇地安静。

▲Hololens

不过，也许这并不奇怪。在短短几个月里，许多头盔价格大幅下降，这清楚地表明，这些产品不太畅销。在Build大会上，微软将有机会说服开发人员再给混合现实一次机会。

4。期待Azure

看看微软最近发布的几份财报，有一件事特别清楚：它的云计算业务正在蓬勃发展。因此，如果该公司花大量时间来讨论如何使Azure更好地适合开发人员，不要感到惊讶。

▲Azure

在很大程度上，消费者不会直接注意到这一点。但对于品牌和企业来说，这是另一种确保他们的应用和在线服务稳定、安全、能够承受潜在需求冲击的方式。