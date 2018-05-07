三星Galaxy X新专利曝光 将会采用可折叠屏幕

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从2017年年底开始，陆续有三星Galaxy X的消息曝光，记者采访三星电子移动通信业务总裁DJ Koh（高东真）时他曾透露道：未来Galaxy系列机型将可能启用新命名，Galaxy维持不变，但三星方面有可能对Sx（x代表数字）的命名作出调整，据悉，三星下一代旗舰将改名为Galaxy X，采用可折叠的柔性OLED屏幕的设计。

5月3日，美国专利商标局（USPTO）公布了三星的新专利，文件显示，这款新专利能让设备配备透明的可折叠显示屏。从图来看，三星算是披露了这款概念机的诸多细节，比如预设的各种使用场景、以及三折钱包式设计。在完全展开的情况下，用户能够将它当做平面设备来使用，但得益于额外的铰链，它还可以变换更多的姿态。

事实上，Galaxy X早在今年1月就已经在国际消费电子展（CES）上亮相了。据报道，三星在2018年的CES展上向私人合作伙伴展示了折叠智能手机。据称，三星在设备外部安装了3个3.5英寸的OLED屏幕，里面有一对。外部屏幕让用户无需展开就可以与设备进行交互。由于该设备的几何形状，这两个内部屏幕在6到7英寸之间。

Galaxy X有望在2019年MWC发布，如果三星真的计划在2019年2月于MWC 2019年推出Galaxy X，那么Galaxy S10的发布是否会提前呢？毕竟三星不会想看到两个旗舰设备在同一场展览上争夺注意力。