微软Build 2018大会前瞻 Surface Phone到底有没有？

今晚（北京时间5月7日 23：00），为期三天的微软2018年开发者大会Build 2018将在西雅图市拉开帷幕，我们和往年一样将会为大家带来包括图文直播和视频直播在内的综合报道。赶在正式开播以前，不妨来盘点下这次发布会上将会有哪些关注热点，给晚上“刷剧”做准备。

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一、硬件设备

应该说今年不算是微软在硬件设备上的大年，毕竟去年5月微软才正式推出Surface Laptop笔记本，新品在颜值和市场反馈上也都不错。所以无论是从产品周期考虑还是曝光消息看，笔记本设备都不会有太多惊喜。不过移动设备的情况则相对复杂。

已经有不少传闻表示——酝酿两年的Surface Phone就要和大家见面了，并且这不是一款传统的智能手机。

一款折叠屏手机 主打办公市场

这种反馈来自多个方面：国外分析师Mike Elgan认为Surface Phone是一款可折叠屏幕的设备，在设备屏幕边框想要变得更小的情况下，采用更大的屏幕尺寸是不错的解决方法。

在技术层面个，微软“CURVED EDGE DISPLAY WITH CONTROLLED LUMINANCE”（控制亮度的弯曲边缘显示器）专利的曝光也佐证了这一说法。以至于我们频道的软粉也念兹在兹，没事就念叨——Surface Phone今年到底有没有。

不过泼冷水的事也不是没有，无论是从市场占有率还是旧系统维护层面讲，Windows Phone都似乎已经离市场远去。所以微软这款移动设备是否真实存在，系统上是否又会和便携笔记本做整合，我们不得而知。

二、更关注AI

今年手机厂商已经全面“AI”化，作为业界技术领头羊之一，微软当然在这方面会有进一步动作，毕竟其技术能力比其他厂商更全面和深入。比如，过去几个月我们经常能听到的关于Windows ML的信息。

这个机器学习平台随同上个月Windows 10更新时曝光。它允许开发人员将预先训练的AI程序用到自己的应用中，而这些应用可以在本地或Azure云端运行。Windows ML还可以利用来自GPU的硬件加速趋势。这是Build与会人员最可能关注的东西，因为这与今后软件的开发智能程度息息相关。

不会有革命性产品 但会细化到各个方面

消费者层面的更新同样值得期待，虚拟助手Cortana是这两年微软在AI上的一个招牌，有消息称这一次微软或增加其在电脑端的戏份。

比如，AI渐渐会成为其翻译应用Translator的核心，即使是在离线的时候，这款应用现在也可以接入AI。微软在中国的聊天机器人小冰，也学会了如何有礼貌地打断对话，使之更像一个自然发言者，而不是语音驱动的电脑。总之，各个功能的AI化均在慢慢前进中，而不仅仅是营销方面的噱头。

三、Windows 10的迭代升级

微软已经承诺将更频繁的更新操作系统，而不是像过去那样每年（甚至更长时间）对Windows版本进行更新，所以这一次的升级依旧值得期待。目前最有希望得到更新的是时间轴部分，毕竟测试版的功能已经提前上线。

测试版功能已经上线

此前利用时间轴微软不仅创造了一种方法来跟踪你在多台PC上的工作，而且还能追踪你的iPhone或Android设备。到目前为止，这个功能主要局限于同步你的Edge浏览历史，以及在Android上使用Office 365应用程序。而在Build大会上，我们可以期待听到更多关于时间轴将如何改进的消息，譬如时间轴在跨平台更多场景的使用。

Sets则是Win 10平台的一个实验性功能，可以让你在浏览器上运行应用程序，这点和手机的“去App化”不谋而合。自去年发布以来，微软并没有过多地谈论它，据传本次Build上其会有更多的曝光机会。

四、混合现实

老功能能否增加新玩法

2016-2017年是VR和AR的大热之年，不过落地之路似乎不那么顺畅。去年秋天微软推出Windows混合现实（Mixed Reality），有所响应的厂商并不甚多，推出新品的价格也在一路跳水。据传这一次在AR部分微软会提供技术上的更新，另其增加可玩性。

总之，一切的一切都将在今晚北京时间11点为大家揭晓。除了专题汇总、图文直播和视频直播，我们还准备有更多先关报道，今晚不见不散。（王迪）