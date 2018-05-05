苹果高管将出庭：被指联合三星推动高通反垄断调查

艾迪-库（Eddy Cu）在苹果发布会舞台上

新浪手机讯 5月5日下午消息，苹果公司与高通之间的专利纠纷还在不断升级，来自路透社的消息称，美国加州南区地方法院周五裁定，要求苹果公司高管艾迪-库（Eddy Cu）到场作证，确定苹果与三星合作情况，以便调查高通是否垄断。

据说艾迪-库到庭作证还是一次关键调查，因为在高通的指控中，苹果公司高管与竞争对手三星电子有限公司（Samsung Electronics Co）的高管之间进行过谈判，并“合谋”推动韩国政府对于高通发起反垄断调查。

2017年初，高通和苹果公司之间发生了严重的诉讼与反诉讼行为，两个巨无霸在多个国家互相诉讼。苹果公司认为，高通收取专利费的模式存在不合理情况，高通则认为苹果侵犯了其专利权，寻求禁止进口iPhone到美国（因为iPhone多在中国等国家制造）。

艾迪-库是苹果公司服务与互联网业务的负责人，他实际并不负责苹果零部件的采购，但经常作为代言人出现在苹果产品发布会。（晓光）