三星Galaxy S10年初发布 折叠手机将至

目前手机市场中全面屏手机大战已经进行到了白热化阶段，各家推出的产品也是一个比一个相似，针对于此，肯定要有人站出来推出一款与众不同的智能手机，关于这点，相信三星已经开始创作。

早在今年的CES上，三星就已经拿出了自家的折叠屏手机产品，但是并没有向世人炫技，仅仅是给核心客户、供应商进行了展示。

根据目前掌握的消息来看，三星Galaxy S10将会在明年年初跟大家见面，很有可能是2019年的CES。并且，三星Galaxy Note9也将会提前至今年7月份发布。造成这样的情况仅有一个，那就是将要为三星的革命性可折叠手机让路，根据业内消息人士称，三星目前已经通知了原件商，并且要求其从11月份开始供应组件，以便能够让折叠屏手机量产面世。如果要推出折叠屏手机，相信明年3月份的MWC 2019我们将有机会见到，命名为三星Galaxy X。

三星折叠手机Galaxy X

早在三星S9的发布会结束后，三星手机业务CEO高东真就曾表示，三星折叠手机Galaxy X正在研发中。高东真说：我们有十足的信心，当我们推出一个新类别时（折叠版本），会提供给消费者最棒的用户体验。

折叠屏手机的意义是非常重大的，现阶段手机市场的同质化现象真的非常严重，一款与众不同的产品尤为重要，这也将会是三星颇有战略性的一步。目前除了三星之外，微软、苹果公司等巨头也都拿出过自家的专利方案。总之，相信明年三星十周年能够拿出一款让我们眼前一亮的产品。