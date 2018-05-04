诺基亚将出售Withings手表业务 或损失严重

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诺基亚近日宣布，计划将其数字健康业务出售给原Withings的联合创始人埃里克·卡雷尔（éric Carreel）。诺基亚在2016年以1.91亿美元收购了Withings，诺基亚的大部分数字健康业务，包括智能手表，运动手环，体重秤等等设备，原本都属于Withings的业务。

在今年第一季度的诺基亚盈利报告中，数字健康业务带来的收益仅为1600万欧元（约合1.2亿元人民币），而诺基亚其他业务的净销售额为49亿欧元（约合374亿元人民币）。可见该数字业务并没有让诺基亚赚到钱，所以选择壮士断腕也就不足为奇了。

从诺基亚在一份新闻稿中的表述来看，将数字健康业务出售给卡雷尔之后，诺基亚将更专注于成为一家B2B和专利授权公司。诺基亚是目前仅次于华为和爱立信的全球第三大电信硬件供应商，拥有强大的电信硬件技术实力与庞大的专利组合。诺基亚转向B2B领域，意味着其可能将放弃消费电子市场。

此前，诺基亚已经拆分了其手机业务，先是出售给微软，后来微软又以3.5亿美元将诺基亚功能机业务出售给富士康的一家子公司富智康移动。后来又将其诺基亚品牌手机及平板电脑的独家专利使用权授权给新成立的HMD global Oy公司。昔日的手机市场霸主，如今也难以再续辉煌。不过，相信脱离了消费级业务的诺基亚，凭借其上个世纪积累的丰厚的专利技术，其影响力在电信业务市场依然不可小觑。