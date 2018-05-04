不满MacBook Pro键盘设计 用户请愿苹果召回产品
相关阅读：
新浪数码讯 5月4日上午消息，来自外媒Appleinsider的消息，国外部分MacBook Pro用户发起请愿书呼吁苹果公司召回蝶式键盘的笔记本电脑，他们认为蝶式键盘是有缺陷的设计。
最近关于MacBook Pro蝶式键盘故障率高的报道很多，不少用户遇到键盘模糊不精确的问题。一些用户甚至到天才吧维修了两到三次，依然没能解决。针对这些问题国外用户发起一次情愿，要求苹果公司回收并修复2016年底发布的所有MacBook Pro机型。
请愿者表示他们不是简单地要求更换键盘，而是需要一种全新的设计。事实上，自2016年苹果推出MacBook Pro以来，许多用户都遇到了键盘无反应的问题，由于笔记本键盘都是集成在一起的，所以出现这样的问题用户很难自己解决。
此前，Appleinsider给出了一些维修数据，比较了2014年到2017年几款MacBook Pro的维修情况（不包括Touch Bar相关问题），数据显示MacBook Pro键盘的故障情况是以前型号的两倍。其中2017年版本的情况会好些，不过外媒认为2017年的数据并不完整，因为这款MacBook Pro是在去年11月份上市的。
除了键盘出现按键无反应的问题，修理成本是另一个问题。
苹果MacBook Pro的设计很紧密，单独维修某个部件基本上不太可能。如果需要更换键盘，那么键盘、电池和上层的金属盒都需要更换。目前这些维修的保外维修费用高达700美元。
截至当前，该请愿书已经有1000名用户签署。（苏航）
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
文章关键词： 苹果MacBook Pro蝶式键盘请愿书
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了