不满MacBook Pro键盘设计 用户请愿苹果召回产品

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设计缺陷不断 苹果MacBook键盘故障率奇高

外媒：苹果MBP蝴蝶式键盘非常不靠谱

新浪数码讯 5月4日上午消息，来自外媒Appleinsider的消息，国外部分MacBook Pro用户发起请愿书呼吁苹果公司召回蝶式键盘的笔记本电脑，他们认为蝶式键盘是有缺陷的设计。

苹果新MacBook Pro采用了蝶式键盘

最近关于MacBook Pro蝶式键盘故障率高的报道很多，不少用户遇到键盘模糊不精确的问题。一些用户甚至到天才吧维修了两到三次，依然没能解决。针对这些问题国外用户发起一次情愿，要求苹果公司回收并修复2016年底发布的所有MacBook Pro机型。

请愿者表示他们不是简单地要求更换键盘，而是需要一种全新的设计。事实上，自2016年苹果推出MacBook Pro以来，许多用户都遇到了键盘无反应的问题，由于笔记本键盘都是集成在一起的，所以出现这样的问题用户很难自己解决。

此前，Appleinsider给出了一些维修数据，比较了2014年到2017年几款MacBook Pro的维修情况（不包括Touch Bar相关问题），数据显示MacBook Pro键盘的故障情况是以前型号的两倍。其中2017年版本的情况会好些，不过外媒认为2017年的数据并不完整，因为这款MacBook Pro是在去年11月份上市的。

除了键盘出现按键无反应的问题，修理成本是另一个问题。

苹果MacBook Pro的设计很紧密，单独维修某个部件基本上不太可能。如果需要更换键盘，那么键盘、电池和上层的金属盒都需要更换。目前这些维修的保外维修费用高达700美元。

截至当前，该请愿书已经有1000名用户签署。（苏航）