果小美回应“重要通知”：非官方所为公司一切正常

新浪科技讯 5月4日午间消息，今日成都果小美公司在微博发布声明称，此前网传的“重要”通知非官方所为，公司目前一切正常。

网爆果小美“重要通知”

之前，网传无人货架行业公司成都果小美爆出“重要通知”，称其公司将解散，食物免费分享给大家的消息。

今日，果小美官方官微正式发出声明，对之前的“重要通知”作出回应。声明称，网上流传的果小美非官方所为，严重扭曲事实且出处不明，对公司造成不利影响。目前，公司业务发展一切正常，正进行战略转型。（瑞豪）

以下是果小美官方声明：

各位朋友好：

今日网上流传的果小美重要通知一事非果小美所为，严重扭曲事实且出处不明，对公司造成了不利影响，现做以下声明：

1、所谓“重要通知”绝对不是果小美官方行为，也不是果小美员工行为，并不是果小美的“声音”，不排除别有用心之人捏造。我们将保留进一步追究的权力。

2、目前公司业务发展一切正常，阶段性计划完成，正进行战略转型，探索有“自营的重模式”升级为“与第三方联合运营以及区域合伙人制 的轻模式”。下一阶段将主攻云端电商及现有或加精细化运营，以提高用户体验为使命。

5月4日是所有人的节日，我们认为青年和年龄无关，对热爱之事永葆热情真挚之心即是。果小美坚定看好办公室零售场景，这也是我们的青年之心。

果小美再次感谢大家的关心与关注。祝所有人青年节快乐。

成都果小美网络科技有限公司

2018年5月4日