2018年Q1国内智能手机出货量排行：这三家霸榜

2018年第一季度结束后，全球智能手机数据报告开始频出，现在我们来看看IDC送出的报告，不可否认的是，全球智能手机的出货量在下跌，Q1总量为3.361亿部，同比下降2.4%（从2013年以来，中国市场智能手机出货量跌破1亿部。）。

先来看看IDC全球统计报告，全球智能手机的领跑者依然是三星，市场份额仍达到了23.3%，同比下滑了2.4%，出货量是7820万部，苹果和华为紧随气候，出货量分别是5220万部和3930万部，市场份额是15.6%和11.8%，一个增长2.8%，而另外一个增长13.8%。

相比全球智能手机市场来说，中国国内智能手机就更加激烈，从IDC送出的统计报告显示，今年第一季度，国内智能手机市场中，华为依然是第一，出货量是2120万部，占据23.8%的市场份额，OPPO位居次席，出货量分别是1650万部，市场份额为18.5%

榜单中，vivo占据三位，出货量是1420万部，市场份额16%，表现也很突出，而小米和苹果排在第四和第五位，出货量分别是1320万部和970万部，市场份额是14.8%和10.8%。

值得一提的是，国内手机市场后五名分别是金立、魅族、三星、一加和中兴，相比第一梯队的前五名来说，差距已经完全拉开，一季度出货量最多也才250万部。

面对华为、OPPO、vivo和小米国产手机的强势发展，苹果和三星在国内市场的日子也是越来越难过。单单过去的3月和4月，国产手机厂商就频发新机，比如华为P20、vivo X21、OPPO R15，还有即将发布的一加6等，这是国外品牌所不能比拟的。

值得一提的是，ZDC统计数据显示，2018Q1中国手机市场累计有1099款在售的主流机型。其中，2018Q1全年新上市的机型有55款。从整个榜单来看，2018Q1用户关注度TOP15的机型分别来自vivo、OPPO、华为、荣耀、苹果、三星、一加、小米八家厂商旗下，且以2017下半年、2018 Q1旗舰居多。

所以接下来的第二季度，随着华为、OPPO、vivo、小米等众多新机的热卖，相信国产手机品牌，对于国内市场的垄断会更加彻底。