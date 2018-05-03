苹果用户泪奔 祖传5W充电头终于更新！

经过了数年不断地更新迭代，苹果的iPhone在性能、屏幕尺寸以及功能等方面都有显著提升，但是iPhone的充电器却始终没有发生任何改变，其充电功率一直保持在5W，以至于部分果粉吐槽称苹果的充电头是“祖传5W充电头”。

不过据@充电头网爆料称，苹果iPhone下一代产品的标配充电器将出现重大升级，升级之后将全线标配USB-C输出接口，输出功率最大可达18W，并且支持USB PD快充协议。此外苹果iPhone的标配充电头外观也将发生改变，不但体积更大，还会升级为椭圆形。

新款iPhone充电器设计草图

前不久有网友爆料称苹果下调了USB-C转Lightning线缆的价格，而且新版线缆的端子也发生了一些变化，彼时就有网友认为这代表着苹果今年的新iPhone将标配USB-C转Lightning线缆。

苹果C91端子

如果苹果真的在未来采用USB-C转Lightning线缆，对于iPhone手机用户来说绝对是一个好消息，因为快充可以缩短手机充电时间，提升用户效率。此外供应链相关企业也将因此受益，毕竟此举会加快充电头、充电宝、数据线等相关配件更新换代的进程。