iPhone SE2手机保护膜曝光 苹果依旧钟情"刘海"

近期，关于苹果小屏旗舰iPhoneSE2的曝光消息可谓是层出不穷，真真假假，让人越看越摸不着头脑，什么依旧4.0英寸小尺寸屏啦，什么搭载上一代A10处理器啦，采用双面玻璃机身之类之类的。而随着其保护膜的现身，有一个特性应该是实锤了的，那就是“刘海”。

iPhoneSE2贴膜曝光（图片引自@onleaks）

根据最新消息显示，国外爆料大神@onleaks刚刚在社交平台上放出一张谍照，据称是苹果iPhoneSE2的手机保护贴膜，可以看到，其尺寸的确很小巧，但貌似还是要比之前所说的4.0英寸大上一些的，而值得关注的是，这张贴膜的上方为机身顶部的“刘海”预留出了位置，由此可见，iPhoneSE2应该是苹果继iPhoneX之后的又一款异形屏作品。

同时，在保护膜的下方也并未给TouchID指纹键预留开孔，因此可以推断，iPhoneSE2也将效仿iPhoneX，彻底取消指纹识别功能，取而代之的是FaceID面容识别技术。

那么问题来了，指纹识别和面容识别，大家认为哪个更易用和人性化呢？