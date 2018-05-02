苹果财报解读:一份满意的答卷 iPhone X没想的那么糟

苹果公布第二财季财报

相关阅读：

苹果第二财季营收611亿美元 净利同比增25%

苹果的可穿戴设备业务已达财富300强公司规模

Mac电脑拖后腿？苹果第二漂亮财季背后存隐忧

iPad销量出炉：不降反增 新9.7寸iPad立功

苹果公司于今日凌晨公布了2018财年第二财季财报，从财报中看，苹果净营收611.37亿美元，净利润为138.22亿美元，均高于去年同期的数字，其中净利润与去年同期相比增长了25%。

苹果去年九月推出了iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X三款产品，其中iPhone X配备了三星定制的OLED屏以及前置原深感镜头组，导致其价格高达8388元。这也是外界担心苹果这一季度财报情况的原因之一。而后一些产业链的消息显示苹果iPhone X需求滞缓，销量不佳，致使外界对本次苹果财报形成一致唱衰的情况。

不过，苹果公司第二财季财报公布后，推翻了外界之前对iPhone X的看法。整体来看，这是一份相当不错的财报，苹果公司各项指标除Mac外都呈增长态势。其中，iPhone的表现没有像传闻中那样“一蹶不振”，依然是苹果公司硬件中营收增长势头最好的产品之一。

看点一：大中华区营收增长排第二

首先，在苹果公司公布的财报中，各个地区的营收均为增长态势，并且在五大区域中美洲、大中华区和日本部门的营收比去年同去增长了两位数。其中，苹果在大中华区的营收相比去年同期增长了21%，仅次于日本部门的22%，这个数字就目前来说已经相当难得。

获得这样的成绩要归功于库克治下的苹果对于中国市场的重视。从2017年开始，“库克中国行”的次数越来越多，除了参观中国企业，与开发者交流，库克也在积极参与中国论坛，会见中国政府。

今年2月，中国内地iCloud云服务彻底交由云上贵州运营，这一举措彻底解决了苹果云服务在国内体验的问题。同月，苹果公司宣布中国所有苹果店接受支付宝付款，进一步贴近中国消费者的消费习惯。甚至在谈及中美贸易战的问题时，库克提到坚信两国能够双赢共同发展。

虽然苹果大中华区的财报表现不错，但苹果依然不能忽略中国智能手机厂商的力量。根据此前第三方市场调研机构的数据，中国智能手机市场的出货量于2018年第一季度放缓，而苹果公司的市场占有率仅排第四，前三名分别被中国智能手机品牌占据。

看点二：除了Mac外各产品线都在增长

在这一财季财报中，苹果公司来自iPhone、iPad的营收分别为380.32亿美元、41.13亿美元，相较去年同期分别增长14%和6%。不过苹果公司并没有公布iPhone营收中每一款iPhone的占比，但是库克却说iPhone X立功了，他表示“iPhone X是中国上季度最受欢迎的智能手机”。

iPad的增长源于苹果的“多线战略”。iPad Pro依然是苹果在平板电脑战略中负责利润的产品，更高的配置和售价让这款产品肩负起提升平均售价和利润的重任。除此以外，苹果公司于今年3月更新了廉价版iPad，并为之配备了手写笔主攻教育方向，较低价格的iPad产品主要以提升销量为主要任务。如此一来，双线并进成为苹果在平板电脑市场取得成绩的原因之一。

在这一财季财报中，唯一拖后腿的产品是Mac电脑，其销量为407.7万台，相比去年下滑3%，营收为58.48亿美元基本与去年同期持平。对于苹果来说，Mac电脑的更新速度确实比较慢，虽然苹果推出了新的iMac Pro，但是这款产品主要面向的专业用户，而消费者关注最多的MacBook Air则多年未更新，其配置较为落后。

看点三：其他产品和服务成又一驱动力

苹果第二财季财报中，最抢眼的产品既不是iPhone也不是iPad，而是服务和其他产品的营收。其中来自于服务的营收为91.90亿美元，相比去年同期增长31%，其他产品营收为39.54亿美元，相较去年同期增长38%。

服务营收继续大幅增长，目前已成为苹果公司的另一驱动力。这些服务包括iCloud云服务、Apple Music音乐服务、Apple Pay等等，依托于苹果生态中10亿级iOS用户和1亿Mac用户，该业务已经成为目前苹果营收增长第二快的业务。此前，库克大力宣传Apple Pay相关业务，特别提到了在中国支持交通卡这件事，该项业务推动了老用户升级iOS系统，提升了Apple Pay的市场份额。

苹果营收增长最快的业务是“其他产品”，这其中包括AirPods无线耳机、Apple Watch智能手表、HomePod智能音箱、Beats耳机音箱、iPod Touch、Apple TV机顶盒等。它们的体量没有iPhone、iPad，甚至Mac的大，故而被苹果划分到“其他”中。

有意思的是Apple Watch这类产品，虽然苹果偶尔会提及该系列产品的销量挤掉了传统行业中的某某品牌，但是苹果从未公布其销量，至今仍然被苹果归为“其他”品类。不过这并不妨碍Apple Watch对苹果营收的贡献，库克在财报电话会议中说“苹果的可穿戴设备业务现在是一家财富300强公司的规模”。

总结：一份漂亮的财报 iPhone依然是中流砥柱

不得不说，苹果这一财季财报算是一份令人满意的答卷。iPhone营收的增长从一定程度上打消了外界对iPhone X销量不佳的看法。不过目前来看，苹果对于iPhone产品的依赖很大，380亿美元的营收占据总营收的近三分之二。

iPhone在中国智能手机市场的表现仍然令人期待。中国智能手机厂商的实力不容小觑，如何在中国市场上分到更大的蛋糕是苹果公司接下来需要仔细考虑的事情。（苏航）