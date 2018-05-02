小米联合Oculus发VR一体机Oculus Go:中国版夏季开售

新浪数码讯 5月2日上午消息，Facebook在美召开2018 Facebook F8开发者大会，Facebook CEO马克-扎克伯格宣布Facebook旗下Oculus公司和小米联合推出的VR一体机Oculus Go正式开售。

海外版Oculus Go今日起用户即可登录Oculus官网、亚马逊、百思买、新蛋等渠道购买，售价199美元起，由小米负责运营的国内版将在今年夏天晚些时候正式发布，面向国内用户开售。Oculus Go早在今年的CES上就已经由Facebook VR高级副总裁雨果-巴拉和小米生态链副总裁唐沐联合发布，此次F8开发者大会上正式发售的Oculus Go则是在1月份发布的基础上支持了更多VR应用。

在此次Facebook F8开发者大会上，Facebook展示旗下了包括Whatsapp、Messenger在内的多款应用基于AR、VR技术的全新功能。扎克伯格称，Facebook不仅在软件上有丰富AR、VR体验，在硬件上同时拥有最好的体验，这就是Oculus Go。

Oculus Go是Oculus和小米联合推出的最新一代VR一体机，相比于传统的专业VR设备，Oculus Go去掉了线缆与连接电脑的烦恼。它采用透气织物和可调节滑带设计。在显示方面，Oculus Go显示分辨率为2560*1440，并有防眩晕镜片设计、医学镜片配件和Fast switch技术可降低用户在使用Oculus Go时的眩晕感。同时Oculus Go采用了内置式的环绕立体声扬声器设置，能够给用户提供更好的沉浸式体验，也配备了3.5mm耳机插孔，方便用户连接第三方耳机使用。

全新发售的Oculus Go将包括VR游戏、VR社交应用在内的超过1000个VR应用，提供32GB、64GB两种机身存储空间版本，其中32GB版本售价199美元，64GB版本售价249美元。

雨果-巴拉表示，中国版Oculus Go将在今年夏天晚些时候正式开售。Oculus Go国内版由小米负责运营。但国内售价尚未公布。