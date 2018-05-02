不止在中国 三星S9系列韩国销量也创历史新低

新浪手机讯 5月2日上午消息，近日外媒引自“The Investor”报告表明，三星Galaxy S9以及Galaxy S9 Plus两款型号手机的销售量在Galaxy S系列中销量创历史最低水平。

据报告显示，于今年MWC2018（世界移动通信大会）发布的三星S9系列在推出后两个月内韩国已售出70万台。相比之下，远不及Galaxy S8系列去年同期销售的100万台。

数据显示，首销一个月之后，S9系列在韩国销量为47.6万台，但4月份销量出现明显腰斩，仅23.1万台。

虽然这个调查数据并非来自三星官方，但与之前市场调研公司Canalys给出的数据较为相似。Canalys称三星S9在国际市场推出后四周内出货了超过800万台与S8同期销量相似，但不及S7系列同期销售的900万台。

Canalys调研中国手机市场销量数据

不止在韩国，在中国智能手机市场低迷的情况下，三星销量更是悬崖式下滑。

据Canalys调研，中国智能手机市场第一季度出货量近9100万部。在十大智能手机厂商中，有8家厂商的智能手机出货量同比下滑。三星、金立、魅族手机出货量都下降到2017年Q1的一半以下。

归结三星S9系列销售遇冷原因，分析师认为售价一路攀高以及缺乏创新是销售不佳的幕后因素。（瑞豪）