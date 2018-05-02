苹果的可穿戴设备业务已达财富300强公司规模

Apple Watch一直被苹果归为“其他产品”

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新浪数码讯 5月2日上午消息，苹果公司今日发布了2018财年第二财季财报。报告显示，苹果公司第二财季净营收为611.37亿美元，高于去年同期的528.96亿美元；净利润为138.22亿美元，比去年同期的110.29亿美元增长25%。

以产品划分来看，来自于“其他产品”的营收为39.54亿美元，比去年同期的28.73亿美元增长38%。

“其他产品”包括AirPods无线耳机、Apple Watch智能手表、HomePod智能音箱、Beats耳机音箱、iPod Touch、Apple TV机顶盒等，它们都是新品。体量不那么大，被苹果划归为“其他”。

在“其他”当中，包括AirPods、Apple Watch和Beats等可穿戴产品的年销量增长了50%，库克在财报电话会议中说“苹果的可穿戴设备业务现在是一家财富300强公司的规模。”

此前，苹果公司曾在2月份的股东大会上公布说，可穿戴设备正接近《财富》（Fortune） 300强的目标，但现在看来，它从“接近”正式“到达”了这一里目标。

Apple Watch仍是这其中比较特殊的一类产品，自2015年开售以来，它就一直被划分到“其他”品类，苹果从未单独公布其销量，即便官方偶尔宣布它又挤掉了传统手表中的谁谁谁成为市场第几名。

此外，库克在财报电话会上透露了一点Apple Pay的消息：新增加三个国家，目前普遍预计是挪威、波兰和乌克兰。

库克大力宣传Apple Pay的增长，称活跃用户同比增长逾一倍，交易总额增长了两倍。并且特别提到了在中国支持交通卡这事：

我们相信，在主要交通系统中，Apple Pay的支持一直是通勤者使用它的关键因素。今年3月，我们在北京和上海推出了Apple Pay快捷交通卡功能—— 北京和上海是全球第二大和第三大运输系统。

当然，在国内iPhone和Apple Watch支持公交卡确实被中国用户所称道，但另一方面，支付宝和微信支付这两个本土强敌，也挤走了Apple Pay的不少份额，让后者在国内移动支付领域处于一种尴尬境地。（晓光）