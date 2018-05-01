2月全球手机销量：苹果包圆前四 红米5A是国产第一

根据此前的报道，因销售业绩不佳，苹果削减了iPhone X的订单。不过即便如此，2018年2月的市场数据显示，iPhone X仍然是全球畅销的智能手机。

根据市场调研公司Counterpoint Resear的最新数据，苹果的旗舰手机iPhone X是所有iPhone、所有手机中的销量冠军。今年2月，全球最畅销的五款手机中有四款是苹果iPhone，而iPhone的当月销量也比去年同期增长了5%。

▲图表来自Counterpoint

今年2月，iPhone X的市场份额为5.1%，在全球市场的畅销手机中排名第一。在2017年第四季度，iPhone X还占据了整个智能手机市场利润的35%。iPhone 8占3.1%位列第2，iPhone 7以2.2%排在第三，iPhone 8 Plus第四。由于价格下调，iPhone 7的有望继续取得良好的销售表现。

小米的红米5A是国产品牌销量最高的，市场份额与iPhone 8 Plus接近，为1.9%，该机也成功地接过了红米4A的良好反市场响。

需要注意的是，三星S9、S9+系列新旗舰直到今年二月底才发布，因此并未排在该榜单上。三星S8和J7系列是该品牌最畅销的，紧跟在红米5A身后。在三星身后分别是小米A1和OPPO R11s。