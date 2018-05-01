小米7或定档5.23发布？疑似新品发布海报来了

小米作为国产品牌中的成功典范，在发展过程中可以说集齐了天时地利与人和三个重要的因素。小米将手机行业变得透明，让大家都用上了便宜又优秀的手机。此前小米用一款MIX将全面屏的概念推向了全世界，而近日有关于小米7的消息也多了起来，它到底能否超越MIX成为另一个领航者呢？

疑似小米7海报

近日网上曝光了一张疑似小米7发布会的海报，海报中表示“让你们7待久了，我来啦”，下方写着5月23日小米7新品发布会。不过随后很多人质疑说，这样一款B格不高、设计没什么水平的海报不像是出自小米的手笔。不过虽然海报的真实性不高，但是日期也许是对的呢？

从之前一家国外购物网站上曝光了一张小米7的真机图来看，“小米7 Plus”将全面屏设计再一次推向了新高峰。我们可以看到，这款小米7 Plus可以说做到了100%的全面屏设计，前置听筒隐藏在了屏幕中，而前置摄像头则是仅仅开了一个小小的口。小米7 Plus拥有一块6.01英寸18：9的全面屏设计，拥有6+64GB的存储组合，搭载骁龙845处理器，采用了后置1200+2000万像素AI双摄组合。至于小米7还会给我们带来什么惊喜，就让我们静待发布会见分晓吧。