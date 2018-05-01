红点奖纯粹骗中国人钱？罗永浩：言过其实

在谈及自己的设计的时候，现在不少手机厂商总喜欢标榜自己拿了一些国际大奖，其中比较多的就是红点设计奖（Reddot Design ）等。

不过近日，中国现代工业设计的奠基人柳冠中教授发表言论称：红点奖部分奖项没有含金量，纯粹骗中国人钱。

在访谈中，柳冠中教授表示，红点奖被承包给商业机构后，已经演变成了商业炒作，是在骗中国人的钱。据透露，红点一些奖项在参加到评选到展览的过程中都要求送选方缴纳费用，换言之就是花钱买奖。

之前，罗永浩也曾批评过红点国际工业设计奖，不过随后对自己的轻率言论正式道歉。

昨日，罗永浩也在个人公众号提出了关于柳冠中先生近日批评红点奖一事的看法：

红点、iF、G-mark等国际工业设计奖的运作都比较商业化是事实，比如每年参加评奖的企业有四五千家，拿“入围奖”（即国内企业拿完了不要脸自称“大奖”的那种奖）的有上千个，那为什么发这么多奖呢？当然是主办方为了赚钱或维持运作。

如果获奖几率太少，自己知道是二流选手的企业可能就不参加了。如果得奖率高达四分之一，那就会吸引更多企业参加，“四分之一，撞也撞上了”。参奖的企业报名参选、获奖后参加巡展之类的费用，从几千块到上万块到几万块不等，这对个人也许还有点负担，但对企业来说通常不是问题。

所以主办方很容易就能收一大笔钱。虽然组织评委会评奖、制作奖杯、举行颁奖典礼、印刷获奖作品图册和安排作品巡展的支出费用明细我不是很清楚，但以我做企业和做产品及其周边的经验大致估算，主办方赚到钱应该是没问题的。

虽然有上述的问题，但这几家最有影响力的国际工业设计奖，评选金奖/最佳奖（这些才是真正的“大奖”，也是赖以维持声誉的关键，否则早就不下去了）的标准还是非常严苛的，每年选出来的金奖/最佳奖数量很少。所有当年的工业设计产品品类，四五千个参奖产品全加到一起，能得金奖/最佳奖的只有几十个，而且个别年份的某些品类还会偶尔来个金奖/最佳奖从缺，以示严格。

回顾几十年的历史，这几个影响力最大的国际设计奖的大奖获得产品，大致上涵盖了过去几十年人类最优秀的工业设计产品，这个在工业设计界设计著称或著称过的牛×企业和很多重视工业设计的欧美日知名企业，基本上也都会年年参加这几个国际奖。所以柳老师批评这些奖商业化，言过其实了。

只是这些年中国企业参加的越来越多了，而且拿个入围奖回来叫嚣“工业设计界的奥斯卡”和“大奖”的没劲公司到处都是，所以柳老师当年我就是看到身边有太多太多的国内企业拿着二流的设计产品，宣传自己得了“红点大奖，所以后来去新加坡看了红点工业设计博物馆里的东西，买了几本红点的获奖作品图册，又做了一些功课之后，才发现自己弄错了，后来也公开向红点表国内的红星奖，虽然这些年跟国内的工业设计发展的实际情况一样，一直在进步，但跟这几个国际工业设计奖的水准比，还是有一定差距的。

我们希望红星奖越办越好，也希望中国的工业设计整体水准能加速赶超先进国家的水平，同时也很愿意参加更多的国际工业设计领域的各种活动。