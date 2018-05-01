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3D人脸识别刘海屏 小米7被曝5月下旬发布：同步手环3

3D人脸识别刘海屏 小米7被曝5月下旬发布：同步手环3
2018年05月01日 08:57 快科技
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　　即便有小米MIX 2S和黑鲨，但相信不少米粉仍在苦苦等候小米7。

　　小米3是3月份发布，去年的小米6是4月发布，而今天是5月第一天，看起来小米7的脚步越发临近。

　　一张开始在网上流传的海报显示，小米用“7待已久”公布了小米7将于5月23日举行发布会。需要注意的是，官方尚未证实所谓海报的真实性，看起来是网友YY的可能性较大。

　　不过，就目前掌握的信息来看，小米7在5月中下旬推出的概率的确不小，此前还有个5月22日在深圳亮相的说法。而这两个日子分别是周二和周三，也是小米常用的发布会时间。

　　坦率讲，小米7准备这么久，肚子里的干货是不少的。

所谓的小米7前框所谓的小米7前框

　　除了骁龙845芯片，雷军确认的屏下指纹等，小米7还被传将支持3D人脸识别，借助的也是前刘海设计预留出来的一整套传感器方案。

　　其它方面，相信8G内存、无线充电等技术也不会欠奉。

　　对于小米来说，已经公开的小米手环3确定将在6月之前亮相，一个大胆的猜想就是小米7和小米手环3一同亮相。

　　当然，还有一个变量就是小米平板4，如果真的是“三大金刚”齐登场，可能会是小米最燃的一场发布活动了。

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