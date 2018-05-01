我们要的不是新iPhone SE 而是单手操作

小屏幕尺寸手机就哪里好呢？这个问题恐怕应该真的很难回答，就好比一千个人心中就有一千个哈姆雷特，因为任何产品都有它存在的价值。但是经过仔细思考之后，我们不难发现，大部分人之所以会热衷于小屏幕手机，是真的热爱那块小巧的屏幕？还是想要体验单手操作的快感呢？带着疑问我们来为大家小小的分析一波。

苹果iPhone SE 2（全网通）

其实以前大家都没有小屏幕手机这个概念，之所以会有这个概念就要追述到iPhone SE诞生的那一刻。2016年已经是大屏手机当道时候，就连苹果自己都已经推出了iPhone 6和6S两个系列的大屏幕手机，而就在这个时期，苹果突然反其道而行之，在同年年初发布了4英寸屏幕的iPhone SE。这款手机的推出在当时引起了不小的争议。

IDC数据显示 未来5英寸屏幕将主导手机市场

首先iPhone SE的外观像极了iPhone 5S，因此很多人都在质疑苹果是不是为了清理库存才不得而为之，但事实上，在苹果在发布会上，库克给出的解释是推出iPhone SE的理由是“对一些人来说，他们仍然只喜欢小尺寸的手机”。

但从2017年下半年开始，全面屏的手机呈“井喷式”的增长，无论是18：9的传统全面屏还是异形全面屏的19：9，都为沉寂的智能手机市场注入了新鲜的血液。也正是由于全面屏到来将手机屏幕的屏占比进一步的提升提升再提升。超高屏占比的优势在于更大的屏幕拥有更小的尺寸，随之而来的就是更适合单手握持。

iPhone X与iPhone 8/8 Plus对比

拿iPhone X来说，通过对比不难看出，iPhone X拥有5.8英寸的屏幕，但手机的整体大小却只和iPhone 8不相上下，旁边5.5英寸的iPhone 8 Plus明显要更丰满一些。可以说iPhone X的大小恰恰具备了单手操作还兼备了大屏幕的视觉感受。

我们再回到第一代iPhone SE的之初遇到的争议，抛开库克是否是真的向他说的那样为了照顾喜爱小屏幕的用户而设计，但清理库存这项锅可能苹果是要背了。在联想今年3月份苹果发的新款iPad，仅仅是升级了CPU和支持Apple Pencil就当新品推出一波，是不是有一种似曾相识的感觉。

最新一代9.7英寸iPad

实事求是的讲，苹果产品在工业设计的水平上数一数二，无论是iPhone还是iPad都可以他们的实力。但近几年的苹果在创新的路上确实走的有些缓慢却是不争的事实，iPhone 8系列依然延续了iPhone 6时代的外观，iPad系列至今还在沿用第一代iPad Air的设计语言。当然，在经典的外观下单纯升级核心硬件并没有大的问题。但经过这么多年的沉淀，多少让用户有些审美疲劳。

目前网络上已经出现很多关于iPhone SE2的曝光上手视频以及照片，但是苹果至今也没有任何消息是否要推出，在此我们也不过多的去猜测。但回归到主题，如果苹果真的继续推出4寸屏幕左右的iPhone SE大家还会买账吗？想必大家应该也得出了自己的答案。

第二代iPhone SE渲染图（图片引自@apple iDesigner）

2018年也已经过去三分之一，纵观目前的智能手机市场，真正能买到所谓小屏幕的手机真的是凤毛麟角，尤其是在安卓阵营中，5英寸屏幕以下的手机更是寥寥无几。毕竟在全面屏手机当道的今天，传统的小屏幕手机已经不再具有任何优势，因此小屏幕尺寸的手机基本可以定位是小众产品。而iPhone SE2如果真的发布，笔者认为它除了价格优势以外可能真的再也找不到其他的能吸引用户的理由了。

对于可能发布的第二代iPhone SE大家有什么看法呢？如果真的发布了，在同等价位上，大家是更愿意购买高屏占比的全面屏手机还是愿意购买小尺寸屏幕的iPhone SE呢？