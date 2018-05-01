苹果官网大量产品都降价了！原因竟然是因为它

新浪手机讯 5月1日上午消息，就在不久前，苹果商城官网出现了一次短暂的下线维护，按照经验推断，这种情况很有可能对应着“有大事发生”。而在网站维护上线后我们发现：苹果官网的大量产品降价了。

官网价格小降

以发售仅半年的iPhone X为例，在这次价格调整以前该机64GB的版本标价为8388元，256GB版本为9688元；降价之后，64GB版本现价8316元，256GB版本为9605元。整体降幅不到1%，与以往的产品迭代降价逻辑明显不同。

其他产品价格也有调整

除此以外，在苹果出售的其他类产品同样有不同幅度的价格调整。譬如此前国行售价1288元的AirPods，目前官网价格为1276元。相比较正式的降价促销，应该说产品的价格调整幅度不大，但是突出一个产品全。

所以说：这不是一次降价促销为目的的价格调整——换句话说根本就不是五一促销。

价格调整的原因是税率变化。

五一以后我国的增值税政策做了调整：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；纳税人购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%；纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品，按照12%的扣除率计算进项税额等。(王迪)