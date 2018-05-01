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家具企业玩跨界 宜家发布首款蓝牙音箱

家具企业玩跨界 宜家发布首款蓝牙音箱
2018年05月01日 00:08 中关村在线
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　　在我们耐心地等待着明年宜家和Sonos的产品合作成果的同时，这家家具零售巨头已经在英国和美国推出了两款无线蓝牙音箱：Eneby 20和Eneby 30。

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　　Eneby 20的功率为20瓦，定价为45英镑，它的名字反映了它紧凑的20cm x 20cm尺寸。一个可选的可充电电池也可以使其便携化，一次充电可以播放8到10个小时的音乐。

　　虽然它主要是组装的，但仍然有理由使用说明书。就像宜家的DIY方式一样，Eneby 20的盒子里也提供了内六角扳手，这样用户就可以自己把音箱的提手组装起来。

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　　与此同时，更大的Eneby 30，拥有30厘米x30厘米的尺寸，有42瓦的功率，售价80英镑。不能装电池，只能连接电源来使用，并且它的设计与宜家的Kallax置物架很搭。

　　除了蓝牙输入，这两款音箱都有3.5mm音频输入。两款音箱的专用支架也可以单独购买。

　　宜家没有在这两款音箱上放弃其标志性的极简设计。Enebys都是矩形的，在黑色或灰色的面网上有一个单独的音量和电源键。网面可以被移除，这对于那些更喜欢露出喇叭，展示工业设计外观的人来说很实用。

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