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罗永浩发布会前新语录：系统要完胜iOS/Windows

罗永浩发布会前新语录：系统要完胜iOS/Windows
2018年04月30日 01:15 新浪手机
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　　新浪手机讯 4月30日上午消息，对于发布会前增加曝光这事，锤科创始人罗老师一直是非常在行。继此前罗永浩表示5.15要让大家尿裤子后，最近他又有了新语录“系统体验要碾压iOS和Windows”。

图片来源于网络截图图片来源于网络截图

　　这一说法依旧来自罗永浩在微博上和网友的互动，事实上此前老罗曾多次暗示新的系统会在生产力工具等方面做出“跨时代的升级”。而在最新的回复中其表示“新系统是可以碾压iOS的，甚至也能碾压Office”。

　　综合此前锤子科技的“预热搞笑广告”以及各方面说法，新的Smartisan OS（也成锤 OS）整合了人工智能技术，有望实现200%的效率提升。

　　关于5.15发布会的其他细节方面，老罗将会推出包括手机在内的多款新品。其中主要的旗舰机型定名基本可以确认是R1，其他则并不能确定。谈到新机功能方面，网传R1搭载了骁龙845处理器；而在拍照方面，罗永浩透露坚果R1的拍照是一流水准，而且提供相机水印功能，不过这个功能是默认关闭的。

　　总之距离老罗的5.15还有不到两周时间，按照以往的经验看老罗还会在这一期间持续放出各种真。新品消息，并且夹杂大量烟雾弹。具体的新品动向，我们也会持续关注。（王迪）

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