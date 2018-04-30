对话DxOMark，手机摄影评分体系到底怎么形成的？

本文来自太平洋电脑网

4月12日，华为P20系列发布会期间，我们有幸与国外专业相机评测机构DxOMark进行了对话，就大家关心的手机摄影方面评分体系到底怎么形成的，DxO是怎么给华为P20系列做评分等问题，他们给我们进行了解答。DxOMark全称是DXO Mark image lab，他们的使命是帮助整个行业制造出更优秀的照相机，而且对每一款照相机产品的优点跟缺点进行针对大众的深度解析。

DxOMark是大约十年前在2008年11月成立的，一开始只对单反相机传感器做专门的测试、发布结果，到了2010年，开始发布单反相机感光方面的测试结果，到了2012年，DxO网站上专门开发了关于移动智能手机的专栏。很快移动手机的专栏就成为整个行业里面的领先标杆，对成像质量以及照相的各种性能提供有利的参考，并逐渐成为西方媒体界所引用的参考指标之一。（首图来源DxOMark官网）

据介绍，DxOMark Mobile发布的测试结果结合了实验室里进行的条件可控制的测试，以及在外部环境里进行的测试，无论室外、室内，还是在各种环境条件下，都保证了测试的一致性。目前最新的手机摄像头评测体系是2017年定下来的，历时了2年的研发时间。

通常来说，对移动手机的测试一般会经过七天的时间，而且会有多名专业的评测工程师参与，一共会拍1500多张图片，超过两个小时录像，通过专业的软件以及工程师进行综合的评测。

DxOMark CTO Frederic Guichard介绍到，他们坚持会使用同一套流程来进行测试，每一次在自然环境下进行的情景测试都会与现存的手机进行一个对比测试，所以对比分数的结果是严谨可靠的。

Frederic Guichard还表示，这种对外免费使用的结果，可以与大家的评测结果形成补充关系，并非是竞争关系。

可能大家对产品送测的流程有所好奇，DxO表示，他们的机器也有多重送测的机制，包括产品上市之前，可能会跟厂商合作，提供原型机来测试，但是整个过程分数一直会维持动态更新的，并且在产品上市之后，还会到市面上购买产品来进行比对，保证结果的严谨。

现在很多手机厂家对拍摄后期处理都有自己的一套，有些过度鲜艳饱和，有些太真实了。对此，DxOMark认为每家大厂的设定其实都有一个通用模式的，一定的色彩倾向，没有所谓的好坏。但是如果一旦人眼看起来就不舒服，那就真的有问题了，会导致扣分。在这整个评测的指标体系里面，所有的属性都会进行一个打分，然后有一个方法论把这种小分综合成一个总分或者平均分。把小分加成总分的方法论是保密的，这个对于行业不透露。

在手机摄像头评测的时候，DxOMark目前是对默认模式或者默认设置进行评测，因为他们假设消费者不会去做专业的调整。无论手机上是单摄、双摄，还是三摄，他们评估的方法都是完全一样的。因为本质上对消费者来说最重要的还是照片好不好看，而不是通过什么技术拍出来。

目前，AI功能的加入，使得手机在默认设定之下就可以做出很多自动场景的判断，譬如这次推出的华为P20系列就能让照片很拍得很美。与此同时P20 Pro综合得分还达到了109，冲上了DxOMark的排行榜顶峰。对此，DxOMark认为好的照片肯定是真实的照片，所有照相的技术都是想要真实的反映这个世界，而所有摄影师的目的是如何去提高和改进最终呈现出来了成像。所以质量跟保真并不完全是同义词。如果智能手机的制造商能够让手机自动拥有类似PS功能的话，这是被允许的，但是要在图片看起来自然的范围之内。

针对AI以及美颜、人像虚化等不断新出的功能，DxOMark表示，其实他们一直在更新自己的评分标准，比如，对于美颜这一功能他们表示还是能够接受的，但是要在不失真的情况下。他们举例，今天智能手机能够在1Lux低照度情况下拍照片，这是五年前根本没可能的，可以见到摄影功能变化很快，评分的标准也应该与时俱进。

据透露，DxOMark评价一款手机的周期一般要7-10天，尽管大家可以通过公布的拍照结果和文章脉络来参考整个评测体系，但是在各个评分里权重是保密的，这是DxOMark的核心。

对于目前P20 Pro评分已经达到109，大家也很好奇以后排行榜的发展，不过DxOMark表示，未来排行榜的上限不会封顶。华为P20 Pro之所以评分这么高是有原因的，P20 Pro三个主要的强项是低光、变焦和虚化功能，尤其是在人脸边缘的虚化效果。P20 Pro上面有三个摄像头，它所达到的效果是双摄所达不到的。主摄像头有很大的感光元件，有很大的感光度。而黑白摄像头没有颜色的特性，所以能够接触到更多的光。主摄像头跟黑白摄像头的完美配合，就可以达到低光拍摄的效果。此外，主摄像头跟黑白摄像头的完美配合可以使深度估计非常准确，这样的话，虚化效果特别的完美。所以三个摄像头的搭配，做到了目前手机拍摄的新高度。

据悉，DxOMark已经着手前置摄像头评分体系的建立，相信不久以后就会看到新榜单的面世。