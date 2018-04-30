新浪手机> 新机曝光 > 正文

P60实锤 疑似360 N7充电器曝光：搭载联发科快充技术

P60实锤 疑似360 N7充电器曝光：搭载联发科快充技术
2018年04月30日 00:55 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　一张疑似360 N7手机的充电器照片曝光。根据充电器上的信息，360 N7搭载了联发科的Pump Express快充技术。由此可以猜测，360 N7手机上将搭载联发科的处理器，很有可能是联发科的新款Helio处理器。

　　此前网上也已曝光了疑似360 N7的安兔兔跑分，显示型号为1807-A01，与照片上说明书的型号一致。信息显示，该款充电器的规格为最高9V/2A，功率18W。据称，该技术可以让手机在30分钟内充入75%的电量，速度相当可观。

　　360手机也曾有过携手联发科的先例，其旧款机型360 N4A、N4S就采用了联发科的处理器，分别为MT6753和Helio X20，在续航和性能的平衡上取得了不错效果。或许也是看好Helio P60良好的综合表现，360才决定再次选择该平台。

　　Helio P60是联发科首款基于12nm工艺制程打造的芯片，采用Cortex A73×4+Cortex A53×4架构，CPU主频为2.0GHz，GPU为Mali-G72 MP3，相较上一代Helio P23和Helio P30，CPU性能提升了70%，GPU性能提升了70%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有