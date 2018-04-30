P60实锤 疑似360 N7充电器曝光：搭载联发科快充技术

一张疑似360 N7手机的充电器照片曝光。根据充电器上的信息，360 N7搭载了联发科的Pump Express快充技术。由此可以猜测，360 N7手机上将搭载联发科的处理器，很有可能是联发科的新款Helio处理器。

此前网上也已曝光了疑似360 N7的安兔兔跑分，显示型号为1807-A01，与照片上说明书的型号一致。信息显示，该款充电器的规格为最高9V/2A，功率18W。据称，该技术可以让手机在30分钟内充入75%的电量，速度相当可观。

360手机也曾有过携手联发科的先例，其旧款机型360 N4A、N4S就采用了联发科的处理器，分别为MT6753和Helio X20，在续航和性能的平衡上取得了不错效果。或许也是看好Helio P60良好的综合表现，360才决定再次选择该平台。

Helio P60是联发科首款基于12nm工艺制程打造的芯片，采用Cortex A73×4+Cortex A53×4架构，CPU主频为2.0GHz，GPU为Mali-G72 MP3，相较上一代Helio P23和Helio P30，CPU性能提升了70%，GPU性能提升了70%。