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诺基亚官微剧透新款手机 诺基亚N8复刻版？

诺基亚官微剧透新款手机 诺基亚N8复刻版？
2018年04月30日 00:40 快科技
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　　HMD Global下一个作品可能是曾经辉煌的诺基亚N系列。自HMD Global获得诺基亚品牌授权后，这家芬兰公司就在不断的复兴诺基亚一些具有历史意义的手机产品。

　　诺基亚去年回归时，HMD Global选择推出了备受欢迎的诺基亚3310，而今年早些时候，在MWC大会上HMD Global又推出了升级版的诺基亚8110，这款手机也被称为“banana phone”。仅仅两个月后，HMD Global似乎又要复兴另一款手机了。

　　在其官方微博账户上，诺基亚暗示可能在4月27日至5月2日之间发布一款全新的诺基亚N系列智能手机，这则消息的附图是原始诺基亚N8，这可能表明更新后的版本就在眼前，但最终消息却没有提到发布产品的具体名字。

　　如果是这样的话，这款手机看起来是专门面对中国用户的。

　　诺基亚N系列之后是诺基亚X系列，诺基亚X6最近泄露出更多的细节，它可能采用一个19：9高屏占比的显示屏，同时该显示屏还将有一个凹口顶部（刘海屏），而背部则将采用双摄像头设置。

　　诺基亚尚未正式证实任何新手机的发布，但根据最新消息，即将发布的诺基亚X6将于近日公布，而诺基亚N也可能随时会公布，这两款手机是否真的存在就让我们静静等待吧。

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