轶事：为助乔布斯重返CEO 甲骨文创始人曾想收购它

苹果的联合创始人、前CEO乔布斯和甲骨文公司的联合创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）曾是好友，据说两人还曾当过邻居，私下关系非常密切。他们关系铁到什么程度呢？据说，在乔布斯重返苹果的低迷期间，埃里森曾想帮助乔布斯收购苹果，以助他重新担任该公司CEO。

▲甲骨文公司的联合创始人埃里森

1985年，苹果公司陷入了混沌状态。那个时候，乔布斯在董事会的斗争失势，离开他一手创办的苹果，成立了NeXT公司。

1996年12月20日，苹果通过收购NeXT公司，把乔布斯重新带回了苹果。但那时候，乔布斯只是苹果CEO阿梅里奥（Gil Amelio）的一名顾问。1997年第二季度，苹果陷入了挣扎，财报显示其亏损达到7.08亿美元。压力之下，苹果公司在3月份宣布了裁员2700人。

20世纪90年代是苹果正处于萧条时期，1995年的时候业界甚至有传言表示，日本相机公司佳能可能会对苹果进行部分或完全收购，进而接管该公司。

在这形势之下，埃里森给乔布斯出了个主意。他对乔布斯说：“我会买下苹果公司的，你会马上获得25%的股份，成为CEO，我们可以让它重返过去的辉煌。”

从外人的角度看，这对乔布斯似乎是天赐良机。当时在苹果公司的大洗牌中，乔布斯的多位好友和NeXT的同事已经在那里担任了高管。对于这个重新担任苹果CEO的机会，乔布斯进行了认真的权衡。

但是最终，乔布斯拒绝了埃里森的提议，他说：“我决定不去当那样的恶意收购者。”

于是就在1997年的4月29日，即21年前的今天，埃里森取消了收购苹果的计划。不过他和乔布斯的故事并未到此结束。

几个月后，乔布斯重返执掌地位，出任临时CEO一职。2000年，他重新成为正式CEO。在此期间，埃里森也加入了苹果董事会，并且待到了2002年。