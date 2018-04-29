华为正自研操作系统取代Android

随着与美国的贸易紧张关系日益紧张，拥有另外一种独立的操作系统成为中国的当务之急，据香港媒体南华早报援引知情人士消息，中国智能手机厂商华为正在自主研发一款智能手机操作系统，用以取代Android。

据知情人士表示，在2012年美国对华为和中兴通讯进行调查后，该公司就开始构建自己的操作系统，其中一位人士表示，他们要求不要透露讨论保密事宜的名称。该人士表示，华为还拥有自己的平板电脑和个人电脑操作系统。

不过这名知情人士也表示，这款操作系统和Android相比依然相形见拙，毕竟它没有Android那么多的第三方应用，而且微软、三星都曾研发自己的操作系统，但最终结果也都不那么乐观，微软几乎放弃了他们的Windows Phone和Windows 10 Mobile，而三星的Tizen也只应用在智能家居等领域。

根据Gartner的估计，Android和苹果的iOS是目前智能手机操作系统的主导，占全球市场的99.9%。

华为技术有限公司是中国最大的智能手机品牌，也是全球最大的电信设备制造商，如果推动一下它可能会成为华为下一个尝试项目。据熟悉该公司计划的四位知情人士透露，华为一直在开发和完善自己的智能手机操作系统。

在本周北京的一次活动中，华为旗下智能手机品牌Honor的总裁赵明被问到该公司是否正在开发自己的操作系统。

赵在周四在北京举行的全球移动互联网大会上表示，“这是一个能力和需求的问题。” “毫无疑问，华为有能力做到这一点，但现在我认为这不是必要的，因为我们与谷歌密切合作，并将继续使用其Android系统。”