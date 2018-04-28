iOS上爱奇艺会员更贵？这个锅不应该甩给苹果

前两天，爱奇艺八周年庆推出了返场活动，包年会员不仅打折还多送8个月。我仔细一琢磨，这比每个月自动续费可划算多了，虽说一个月也不一定用几次爱奇艺，但是打折促销也不能错过不是···于是我满心欢喜的拿出我的iPhone 7，打开爱奇艺购买会员···WTF！说好的178元20个月呢！

爱奇艺在网页版上的活动价；iOS平台则是218元

我相信不少iOS用户对上述场景再熟悉不过了，往往我们使用苹果设备购买一些App的会员服务时，总是不好意思和身边用安卓的朋友说花了多少钱。因为有时我们发现，iOS上的应用内购价比安卓平台、PC平台以及其他平台都要贵。就拿爱奇艺这次活动来说，其他平台都是178元20个月会员，唯独iOS是218元20个月。

不止爱奇艺，像什么QQ会员、百度网盘会员都是这样：iOS平台价格最贵。为此，我还做了一张价格比对表，大家可以感受一下：

部分软件各平台服务价格比对

一些App确实在iOS上的价格比安卓上要高。有人就说了，这简直就是赤裸裸的价格歧视，哦不，是对iOS用户的歧视。更有甚者，将前段时间大数据杀熟事件强行往苹果身上套，说滴滴打车费用都是iOS上最贵。

那么问题来了，为什么一些App在iOS平台上买会员就比其他系统上贵？多交的那部分钱去哪了？滴滴打车都贵又是怎么回事？看我们慢慢道来。

开发者说，多交的那些钱是苹果拿走了

苹果从App Store中抽成并不是什么新鲜事，相反，我认为作为苹果用户对这件事多少有些了解。但问题是，很多用户都不知道苹果到底拿了多少？有同学看到这就跳出来说了，我知道我知道，30%！对，是30%，但不是所有。

按照苹果的规则，用户在App Store的消费苹果和开发者三七分，也就是说开发者拿70%，苹果公司拿30%。不过这项规定在2016年开发者大会上进行了调整：

1、对于一次性收费型应用或服务，Apple仍以3：7比例收取分成； 2、对于订阅模式，在订阅的第一个年度Apple会收取30%，从订阅的第二个年头开始降低到15%。

我们来划下重点，苹果抽成的项目粗略分为两类：一类是一次性收费型应用或服务，比如购买的付费应用，再比如爱奇艺这种会员服务；另一类是订阅服务，类似自动续费这种。其中订阅服务这一项苹果还给开发者做出了让步：第二年开始苹果只收取15%的费用。

苹果抽成比例（图片来自知乎）

想知道哪些项目苹果抽成了其实很简单，在App Store中找到这个应用，滑倒下面“信息”一栏点开“App内购买项目”，就能看到所有苹果抽成的项目了。如果应用下面没有“App内购买项目”这栏，说明在应用内的交易不会经过App Store，苹果自然不会抽取分成。

滴滴（左）没有内购买项目；爱奇艺（中间和右边）则显示了App内购项目

再简单点说，虚拟服务只要是苹果经手的钱，苹果都拿抽成。

需要指出的是，在iOS平台爱奇艺218元会员属于连续包年服务，第二年苹果只抽取15%的费用，而爱奇艺连续包年的费用不变。

所以你说多交了的钱去哪了？开发者说是因为苹果拿抽成，事情真的是这样吗？

我们再来捋一下：苹果提供了App Store这个平台，开发者入住后和苹果分摊赚到的钱，一些开发者不愿意让自己的收入缩水，于是提高了在iOS平台上的会员价格。最后这些开发者解释说，没办法，苹果要拿抽成。

安卓各大应用商店也会抽成

事实上，不止App Store会从开发者收入中抽成，安卓平台的各类应用商店也会抽成，只不过抽成的方式不一样。最简单的例子是在某手机品牌的应用商店上架一款主题，最终获得的收入并不等于用户支付的总和，因为一部分金额被商店平台抽走了。

至于为什么爱奇艺会员这类服务安卓应用商店没有抽成，是因为安卓平台的开放性致使各大应用商店无法监测到这类交易。但是这些应用商店会用其他方式抽成，比如应用上架之前就有一笔费用，再比如增加广告。

当然，越知名的应用在这个过程中越有议价能力，毕竟安卓应用商店不是只有一家。但App Store不同，不遵守苹果的规定，就会失去整个iOS平台。

所以说抽成不可避免，应用商店有分发推广的优势，开发者在享受这些优势的同时，自然要有付出。相比App Store，安卓平台的各大应用商店抽成方式、金额都不一样，甚至可以用“乱象丛生”来形容。

苹果说，我们只拿抽成 怎么定价不管

其实这件事有点像租房找中介，我平常租房如果找了中介服务，中介要拿一个月的房租作为报酬。这一个月的房租从谁那出？过去是房主，现在是租房人。过去房子多，租客少的时候，想让中介推荐自己的房，那房主得交钱；现在房子少，租客多，想找到合适的房，那租客得多交一个月的房租。总之中介提供服务不是无偿的，至于钱是从租客那来还是来从房主那来并不重要。

而苹果就是这个中介。

App Store这个平台的建立和维护都是需要花钱的，所以苹果选择和开发者分摊这笔钱。“你开发应用，我帮你在我的平台推荐分发应用，赚到的钱我们平分”这个思路没毛病，但是一些开发者并不愿意，至少他们认为从会员服务中抽成不合理。

于是用户就成了开发者与苹果博弈的牺牲品，从而遇到了文章开头的那一幕。事实上，并不是所有的开发者在这件事上都用提高服务售价来处理，一些开发者则选择了自己承担费用。

这锅我不背

所以你说iOS平台买应用比其他平台贵到底是谁的锅？开发者想保证各个平台赚到的钱一致（甚至在iOS平台赚更多），苹果按正常程序拿抽成维护App Store运营，最终受苦的是iOS用户。

“滴滴打车都比其它平台贵”是无稽之谈

至于所谓的“滴滴打车比其他平台贵”，并把这种现象归结为苹果拿了抽成，则是一种完全错误的说法。滴滴美团提供的实体服务，不是虚拟服务，苹果压根就不抽成。

类似滴滴、美团这类使用的是第三方支付平台的App，消费者和商家直接完成交易，不会经过苹果的手，所以苹果并不会抽取分成。

事实上，滴滴CTO张博此前已经澄清，滴滴打车价格不会因人、因设备、手机系统而异，预估价会受乘客定位、网络环境等多种因素影响。而经过我们实测，出发地点、终点均相同的情况下，不同手机系统上滴滴打车预估价基本一致。

滴滴打车iOS和安卓价格基本一致

滴滴总裁柳青也在微博上回应了预估价不一致的问题。柳青表示，同类车型同一时段每公里计费都是一样的（不管是安卓还是苹果，新用户还是老用户，黑金卡还是普通用户），之所以会出现价格不一样的情况，和路况以及规划的线路都有关系。

总结：iOS上应用会员价更高 这锅不该苹果背

就像中介服务商一样，苹果在iOS生态中扮演了一个平台提供者、维护者的角色，让开发者和用户能够快速连接在一起，并完成交易。作为二者的中间人，苹果要收取费用，要拿提成，这是本身就无可厚非。只不过有些开发者并不乐意和苹果分享收益。

于是，这部分开发者就把服务的售价提高，保证自己的收益在各个平台一致，而苹果抽成的钱就分摊到用户身上了。这件事苹果管不了，也管不着。如何定价是开发者的事，苹果不会插手。一旦苹果开了这个先例，那么对App Store造成的伤害远比现在价格不均严重的多。

那么用户该怎么办？很简单，我们可以绕过iOS平台来获取这些服务，比如在电脑网页上以相对低廉的价格购买爱奇艺服务，然后在iOS应用上登录使用。至于滴滴打车这类应用，遇到价格不一样的情况则完全和iOS平台无关了。（苏航）