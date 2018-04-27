专访步立特吴泽勇 做专业领域的消费手机

建筑设备制造商卡特皮勒公司于2018年4月23日在京发布了旗下Cat手机系列新产品Cat S60。该手机是市场上首款集成了热成像相机的智能手机，同时拥有水下5米1小时内正常运行的防水能力。

体验会后，新浪数码专访了卡特彼勒公司全球移动设备特许制造商步立特信息咨询（深圳）有限公司（Bullitt）东北亚地区销售总监吴泽勇。

步立特信息咨询（深圳）有限公司东北亚地区销售总监吴泽勇

一、 一款向消费领域渗透的专业领域手机

此次发布会的主角Cat S60对于日常消费者来说是个很陌生的产品，如果单看常规参数，无论是720p的屏幕、骁龙617的处理器、内置32GB的存储等等都不会太亮眼。但如果在这些参数之外再加上拥有热成像摄像头、5米防水、高强度压铸框架等三防手机特性，又会是怎样呢？

吴泽勇介绍Cat S60时提到在三防手机的设计理念里通常不考虑客户个人或者娱乐的需求，而仅仅注重专业性，但Cat S60是尝试平衡两方面的需求的成果。

他介绍说：“这是一台基于安卓系统的手机，客户常用的APP在这台手机上都能够实现。除此以外，我们又加上了一些特色功能：防水、防尘、防震以外，还加入了热成像技术，帮助客户根据工作环境，提供所需热成像技术支持。S60能够在5米水深中运行至少1小时。这是我们比较大的特色之一，因为一般来讲手机一米两米已经是极限了。”

手机独有的热成像功能演示

在演示手机的热成像功能时，他将咖啡和冰水放在一起，手机画面中用颜色和数字展示出了两个饮料的温度差别，当然这个功能也可以用于特殊环境下夜视用途。他将此称为第六感，既人们日常无法通过常规方式得到的信息利用特殊技术手段得以展现。

二、面向特殊消费者和特殊行业的手机

说到手机目前的主要消费人群时，吴泽勇概括为三类，一是经常有户外活动习惯的消费者，二是户外工作者，三是特殊行业工作人员。

提及国内外用户群体差异时，他认为目前客户接受程度还会有提升的余地，通过市场活动和每天的宣传可以提升客户认知。

吴泽勇还举了很多具体应用例子，比如面对小孩、宠物等不会表达自己身体感受的角色身体难受的情况时，负责照顾他们的人可以通过手机热成像功能查看问题所在。再比如通过热成像功能，家庭装修的质量验收人员可以检查是否有漏气、漏水、漏风的情况，安保人员检查周边环境的安全问题，潜水、登山爱好者用于周边探索等等。

三、为中国用户带来服务和选择

面对Cat S60在国内市场的定位，吴泽勇介绍说公司很清楚自身的定位，这款手机主要是细分的小众市场，并不是追求大销量。

之所以将这款手机引进中国，是发现Cat S60手机在国内有水货存在以及业务伙伴希望能够在国内购买。Cat S60进入中国一方面是希望能够为客户解决工作中的一些困难，同时提供多一种需求上的选择，另一方面也是为了能够为国内客户提供行货的售后和服务保障。

吴泽勇还介绍说，这次Cat S60主要通过B2B、B2C两个渠道销售。B2B方面主要是通过与器材供应商合作，B2C则是与京东合作通过旗舰的销售。后期还会与天猫、卡特彼勒专营店以及其他合作伙伴进行销售。

在专访的结尾，吴泽勇强调：“我们对中国市场很有信心。Bullitt（步立特）集团是一家英国企业，这次进入中国市场是我们走入亚洲市场的一次尝试。中国市场是一个具有竞争性的市场，所以踏入之前，我们也花了很多时间去了解。这一次我们希望以S60作为开端，对于我们筹备将来型号在中国的发售，提供经验，让我们能够为下次做出更充足的准备。”(新浪数码特约作者皓帆)