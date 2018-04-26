外媒：苹果今年无法摆脱高通 后者仍将拿到30%的订单

苹果公司新iPhone的调制解调器供应商成谜

新浪手机讯 4月26日上午消息，来自商业杂志《Fast Company》的一份报告称，苹果公司今年将继续使用高通提供的基带产品，原因是英特尔基带在生产上遇到了一些问题。

该消息引援自“对苹果计划有所了解的知情人士”，消息称，苹果公司目前计划将调制解调器的订单一分为二，其中70%交给英特尔，用于今年的新iPhone手机，剩下的30%则交给高通。

事实上从iPhone 7开始，英特尔和高通就成为苹果公司调制解调器供应商，只不过高通拿到的订单更多一些。

据报道，英特尔在生产调制解调器方面面临一些阻碍，收益率并没有达到预期的目标。《Fast Company》表示，英特尔目前生产的调制解调器“仅占一半以上”是合理的，尽管英特尔宣称他们能在今年夏天提高产量。

今天这份报告指出，如果英特尔能在夏季提升产量，那么该公司可能会获得更高比例的苹果订单。消息人士表示，如果英特尔的产能不能达到预期，高通将在30%的基础上弥补余额；如果英特尔能够按时生产芯片，该公司能获得超过70%的收益。

有意思的是，《Fast Company》的报告和之前几家公司的报告相矛盾。此前《华尔街日报》报道称，苹果希望抛弃高通转而支持英特尔和联发科。不过到目前为止，并没有消息说明联发科会成为苹果公司调制解调器的合作伙伴。

此外，曾多次准确预测苹果产品的凯基证券分析师郭明錤在去年11月的报告中指出，苹果会将30%调制解调器的订单交给高通，这与《Fast Company》的报告一样。不过到了今年2月，郭明錤话锋一转，指出今年英特尔将拿到苹果公司全部调制解调器的订单。

高通和苹果的关系随着官司升级变得越来越紧张，故而苹果公司想要摆脱高通也在情理之中。（苏航）