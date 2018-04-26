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小米6X/红米Note 5如何选择？看完保证你不纠结

小米6X/红米Note 5如何选择？看完保证你不纠结
2018年04月26日 08:47 快科技
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　　小米6X发布后，一些米粉在直播评论或者弹幕中表示，刚买了红米Note 5表示有些心塞。

　　的确，单从核心配置来看，小米6X比红米Note 5有提升，包括性能更强的骁龙660芯片、三颗索尼CMOS、USB-C接口，还有更轻薄的机身和U型天线。

　　考虑到6+64GB款式，小米6X仅比Note 5贵了100元，似乎前者是更好的选择。

　　然而，网友讨论后也有站队红米Note 5的，理由也是相当中肯。

　　还是回到配置上，红米Note 5的电池可是高达4000mAh，主CMOS像素面积1.4μm且顶部有红外发射孔，这些是小米6X不及的地方。

　　简言之，严格按照成本定价、净利控制在5%以内的小米，6X和Note 5其实并不存在谁更划算的问题，关键在于消费者自己的侧重点在哪里

　　如果对性能、综合拍照实力、轻薄这些有要求，小米6X合适；如果是对长续航、红外控制家电这些刚需，那肯定还是红米Note 5优选。

　　按照笔者的理解，其实1399元 4+64GB的红米Note 5才是性价王者，大家说呢？

骁龙660和骁龙636的性能差距其实是比较小的骁龙660和骁龙636的性能差距其实是比较小的
小米配置侧重点
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