1599元的小米6X发布 雷军说小米硬件利润永远不超5%

新浪手机讯 4月25日下午消息，小米在武汉举行新品发布会推出小米6X新款手机，这款手机是小米为了探索线下渠道而推出的第二款产品，主打AI拍照功能。

发布会开始，小米公司CEO雷军在发布会开场和结尾分别做了发言，给母校武汉大学带来一份答卷：经过8年的奋斗，小米成为全球第四大智能手机厂商，并拥有1.9亿月活跃互联网用户。未来，雷军也表示，小米硬件综合净利润率永远不会超过5%。如有超出的部分将超出部分全部返还用户。

发布会之前，小米6X这款产品的外观已经不是什么秘密。它正面采用流行的18：9全面屏，屏幕大小为5.99英寸。手机背面选用金属一体化机身，配备指纹识别模块和竖式双摄。小米6X最薄处厚度为7.3毫米，握在手中显得十分纤薄。整体外观设计偏向主流，中规中矩。该机一共有五种配色，分别是赤焰红、流沙金、冰川蓝、曜石黑以及樱花粉。

小米6X主要卖点集中在拍照上，先说后置摄像头。小米6X后置1200万像数+2000像素双摄，两颗镜头都能作为主镜头使用。当光线条件好的情况下，手机会选择1200万像素摄像头作为主摄像头，这颗镜头使用的是索尼IMX486传感器，光圈大小为f/1.75，单位像素面积达到1.25微米；

当光线条件不好的时候，手机会切换至2000万像素摄像头，这颗镜头采用索尼IMX376传感器，光圈大小同样为f/1.75，在夜晚拍摄时，它能将感光像素4合1产生2微米大像素，增大进光量提升画面亮度。这套方案和此前OPPO R11s使用的方案一样，不过小米给它起名为“AI双摄”。

除此以外，小米在这款手机的前置镜头上也下不少功夫。小米6X前置镜头参数和后置的2000万像素镜头一摸一样，同样的f/1.75光圈，同样的传感器和感光像素4合1技术。在光线条件不好的情况下，除了镜头本身的优势，小米6X还具备前置柔光灯，且支持HDR。

另外，小米6X的前置镜头具备AI单摄虚化的能力。所谓AI单摄虚化指的是通过前置镜头区分人物和背景，从而通过算法将背景虚化。小米官方表示，小米6X分析了海量女生在拍照，能够准确识别女生在拍时使用的道具和手势，并进行精准抠图。不仅如此，小米6X在前置AI美颜的同时，加入了AI护妆美颜，可以识别女生面部的妆容，并在美颜的同时保留唇妆、眼妆的细节。

由于前置镜头加入了AI算法，能够识别人物和背景，小米还利用这一特性增加了场景信息。这个功能在识别人物和背景后，会对它们惊醒单独优化，人物进行美颜处理，背景则加上不同滤镜。举个例子，比如在夜景自拍时，小米6X前置镜头会将夜景虚化，人物进行美颜，同时还会将灯斑放大，形成大光晕的效果。当然，这种优化是可以手动关闭的。

目前，小米6X一共支持12个自拍场景识别，分别是蓝天、日出、日落、海边、樱花、油菜花、薰衣草、绿植、夜景、枫叶、秋色以及雪景。

小米表示，6X上的AI算法都是小米自主研发，并且小米与武汉大学签署了人工智能联合实验室，设计人才培养、课程设置、师资互聘和实习实训基地。

值得一提的是，小米与日本摄影师蜷川实花合作，在小米6X的相机中增加了微醺、旧梦、浅眠、如岚、初见六款大师风格的滤镜。 蜷川实花是日本知名摄影师、导演，她曾获得木村伊兵卫摄影奖，是日本时尚的风向标之一。

硬件配置方面，小米6X搭载高通骁龙660处理器，共有4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB三个存储版本可选。它内置3010毫安时容量电池，支持18W快充，适配MIUI 9系统。其他功能方面，小米6X自带相机支持AI智能翻译、AI拍物购物等功能，其中翻译功能支持英、法、德、西、日、韩、印七种语言，并内置“小爱同学”语音助手。

价格方面，小米6X 4GB+64GB版售价1599元；6GB+64GB版售价1799元；6GB+128GB售价1999元。4月27日10点在小米官网、天猫、京东等全渠道开售。

新浪点评：

小米为了扩张线下渠道，特意增加了一条产品线，该系列产品以数字加“X”的命名方式，也就是我们现在看到的小米5X和小米6X。它们的特点是采用当下流行的外观设计，并引入时下热门的功能。

这个系列产品主要的对手是蓝绿大厂，主要战场放到了线下，而小米的最大优势则是价格。可以说，6X继承了小米手机性价比的传统，而且整体来看没什么短板，自拍方面有自己的特色。至于能不能击中蓝绿厂的要害，我们只能拭目以待了。（苏航）