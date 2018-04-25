新浪手机> 新机曝光 > 正文

1599元的小米6X发布 雷军说小米硬件利润永远不超5%

1599元的小米6X发布 雷军说小米硬件利润永远不超5%
2018年04月25日 15:22 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 4月25日下午消息，小米在武汉举行新品发布会推出小米6X新款手机，这款手机是小米为了探索线下渠道而推出的第二款产品，主打AI拍照功能。

　　发布会开始，小米公司CEO雷军在发布会开场和结尾分别做了发言，给母校武汉大学带来一份答卷：经过8年的奋斗，小米成为全球第四大智能手机厂商，并拥有1.9亿月活跃互联网用户。未来，雷军也表示，小米硬件综合净利润率永远不会超过5%。如有超出的部分将超出部分全部返还用户。

　　发布会之前，小米6X这款产品的外观已经不是什么秘密。它正面采用流行的18：9全面屏，屏幕大小为5.99英寸。手机背面选用金属一体化机身，配备指纹识别模块和竖式双摄。小米6X最薄处厚度为7.3毫米，握在手中显得十分纤薄。整体外观设计偏向主流，中规中矩。该机一共有五种配色，分别是赤焰红、流沙金、冰川蓝、曜石黑以及樱花粉。

　　小米6X主要卖点集中在拍照上，先说后置摄像头。小米6X后置1200万像数+2000像素双摄，两颗镜头都能作为主镜头使用。当光线条件好的情况下，手机会选择1200万像素摄像头作为主摄像头，这颗镜头使用的是索尼IMX486传感器，光圈大小为f/1.75，单位像素面积达到1.25微米；

　　当光线条件不好的时候，手机会切换至2000万像素摄像头，这颗镜头采用索尼IMX376传感器，光圈大小同样为f/1.75，在夜晚拍摄时，它能将感光像素4合1产生2微米大像素，增大进光量提升画面亮度。这套方案和此前OPPO R11s使用的方案一样，不过小米给它起名为“AI双摄”。

　　除此以外，小米在这款手机的前置镜头上也下不少功夫。小米6X前置镜头参数和后置的2000万像素镜头一摸一样，同样的f/1.75光圈，同样的传感器和感光像素4合1技术。在光线条件不好的情况下，除了镜头本身的优势，小米6X还具备前置柔光灯，且支持HDR。

　　另外，小米6X的前置镜头具备AI单摄虚化的能力。所谓AI单摄虚化指的是通过前置镜头区分人物和背景，从而通过算法将背景虚化。小米官方表示，小米6X分析了海量女生在拍照，能够准确识别女生在拍时使用的道具和手势，并进行精准抠图。不仅如此，小米6X在前置AI美颜的同时，加入了AI护妆美颜，可以识别女生面部的妆容，并在美颜的同时保留唇妆、眼妆的细节。

　　由于前置镜头加入了AI算法，能够识别人物和背景，小米还利用这一特性增加了场景信息。这个功能在识别人物和背景后，会对它们惊醒单独优化，人物进行美颜处理，背景则加上不同滤镜。举个例子，比如在夜景自拍时，小米6X前置镜头会将夜景虚化，人物进行美颜，同时还会将灯斑放大，形成大光晕的效果。当然，这种优化是可以手动关闭的。

　　目前，小米6X一共支持12个自拍场景识别，分别是蓝天、日出、日落、海边、樱花、油菜花、薰衣草、绿植、夜景、枫叶、秋色以及雪景。

　　小米表示，6X上的AI算法都是小米自主研发，并且小米与武汉大学签署了人工智能联合实验室，设计人才培养、课程设置、师资互聘和实习实训基地。

　　值得一提的是，小米与日本摄影师蜷川实花合作，在小米6X的相机中增加了微醺、旧梦、浅眠、如岚、初见六款大师风格的滤镜。 蜷川实花是日本知名摄影师、导演，她曾获得木村伊兵卫摄影奖，是日本时尚的风向标之一。

　　硬件配置方面，小米6X搭载高通骁龙660处理器，共有4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB三个存储版本可选。它内置3010毫安时容量电池，支持18W快充，适配MIUI 9系统。其他功能方面，小米6X自带相机支持AI智能翻译、AI拍物购物等功能，其中翻译功能支持英、法、德、西、日、韩、印七种语言，并内置“小爱同学”语音助手。

　　价格方面，小米6X 4GB+64GB版售价1599元；6GB+64GB版售价1799元；6GB+128GB售价1999元。4月27日10点在小米官网、天猫、京东等全渠道开售。

　　新浪点评：

　　小米为了扩张线下渠道，特意增加了一条产品线，该系列产品以数字加“X”的命名方式，也就是我们现在看到的小米5X和小米6X。它们的特点是采用当下流行的外观设计，并引入时下热门的功能。

　　这个系列产品主要的对手是蓝绿大厂，主要战场放到了线下，而小米的最大优势则是价格。可以说，6X继承了小米手机性价比的传统，而且整体来看没什么短板，自拍方面有自己的特色。至于能不能击中蓝绿厂的要害，我们只能拭目以待了。（苏航）

小米6X小米手机
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有