从巧合到未来支柱 康宁大猩猩玻璃讲玻璃如何炼成的

新浪科技 屈瑞豪

现如今，手机已经成为人们生活中必不可少的设备。通过手机你可以享受到便捷的互联服务，通过手机你可以体验无现金的生活。手机是目前乃至未来的一个“中枢神经”，当然它也在不断的改变。

初期手机形态

从1973年第一款商业手机面世，通过这个大块头将你我从千里之外连接到了一起，这便是手机的雏形。那时，大哥大仅采用通体黑色的塑料材质。

纤薄金属机身手机

时间进入到千禧年之际，大哥大也有了不一样的姿态。小巧的机身取代了笨重的机身，不仅可以拨打电话，从小小的屏幕中可以了解实时新闻。那时，迷你的大哥大从塑料变成了金属，当然也有了新的名字——手机。

玻璃材质的智能手机

在往后的日子里，手机又被赋予了新的智能系统，并不断占据人们的生活。手机摇身一变成为了智能手机，通过与不断变大的玻璃屏幕实现交互来操作我们的智能手机，发信息、导航路线、收付款……这一块小小的玻璃正改变我们的传统生活。

玻璃已经成为人们生活中必不可少的产品，大至门窗，小至手机耳机，到处都能找寻到玻璃的痕迹。

说起玻璃，就不得不提康宁。有人看这个名字，肯定会以为是做厨具？没错！曾经是！但其实康宁的产品中最接近大众的是手机盖板玻璃。全球超过45亿部设备的盖板玻璃都是由康宁大猩猩玻璃制造的。借着印度首届科技峰会，康宁大猩猩也分享了它的玻璃之道。

玻璃是一次巧合

相信大家和我一样对玻璃的诞生非常好奇，玻璃是怎么样诞生呢？其实现在这样透明又坚韧的玻璃，是经过了几轮的演变而来的。

玻璃的诞生是因为数千年前的人们，想找一个有锋利的利器可以打猎的利器。他们发现熔融火成岩，迅速冷却形成黑曜石。这便是形成了最初的“玻璃”。坚硬的黑曜石可以凿成锋利的工具，不受雨水、液体或其他元素的腐蚀，但它质地脆容易折断。

玻璃的进化就像一次做菜

时间来到了公元前1500年，一次偶然的机会，工匠们学会了如何将玻璃熔化并塑成带颜色的小器皿、玻璃珠和小饰品。虽然工艺很粗糙，但有色玻璃有限的产量使它在当时像宝石和水晶一样珍贵。

接下来的1000年里，世界对于玻璃的认知在不断加强，玻璃材质的稳定性使其被制成容器。从蜂蜜到油甚至苹果汁的盛放都完全没有问题。

公元前200年，人们发现在二氧化硅中加入特定元素之后，可以控制玻璃的颜色和透明度。这种在现在随处可见的透明玻璃，在当时却受到了广泛的欢迎。

后来科学家们发现，当添加铅的时候就创造了铅晶体，便创造出在吊灯上看到的那种璀璨的光学特性。

当添加金时会创造出非常珍贵的永远闪耀的红玻璃。 当添加锂的时候就会创造出感光玻璃——这就是我们太阳眼镜里的玻璃。 当你添加硼时，就创造出了产生热稳定性很强的玻璃——康宁的Pyrex®玻璃，它革新了实验室玻璃器皿，并成为主要的玻璃炊具制品。

研究玻璃就像做菜一样，放入不同的化学物质，玻璃会呈现不同的特性。

除了化学物质能够改变玻璃性能外，玻璃的制成工艺也同样重要

20世纪70年代，康宁应用了纯气相沉积制造工艺，把玻璃中的几乎所有杂质去除，制造出可用于光纤的超纯玻璃。纯净到什么程度，把这种玻璃放到海水中可以从任何一点看到它的底部。

那么在电视、平板电脑、笔记本电脑上扁平美观的液晶面板又是怎么样制作的呢？这要归功于康宁特有的溢流下拉制成工艺技术，生产出非常薄且平整的玻璃。

与康宁大猩猩玻璃的机缘

此时的康宁在制作玻璃上已经颇有造诣，10年前位于加州的苹果公司想要在他们的全新交互设备（现在讲应该是iPhone了）开发投射电容触控技术。

这种材料不仅需要触摸灵敏度高而且重量需要更轻。当然，康宁解决了这个问题，创造了一种新的玻璃，具有针对触摸灵敏度设计同时重量轻厚度薄，同时具备耐刮擦和跌落抗损性的特点。这就是康宁大猩猩玻璃。

在过去的10年中，康宁大猩猩玻璃从腰部和肩部的高度向粗糙表面上摔落了1万多部设备，如果将它们全部累加起来，长度将超过25千米。康宁的目标很明确——改善大猩猩玻璃的抗摔性能。

破碎之后的玻璃，在显微镜下每个玻璃碎片都由康宁的断裂分析专家进行分析玻璃破碎的原理以及原因。

康宁大猩猩玻璃如今已经发展到第5代，在抗摔的基础上与屏幕耐磨进行平衡。康宁第五代大猩猩玻璃已经是更多厂商在旗舰产品中优先使用的玻璃产品。

未来康宁已经准备好

从近两年电子产品的趋势可以发现，屏幕不再是印象中四四方方的产品，比如在今年CES2018有多款柔性屏幕成为了关注焦点。

而康宁表示，已经准备好迎接未来产品，关于柔性屏已经开发出一款可弯曲的柔性玻璃，最大弯曲半径可至5毫米。

可穿戴产品上，康宁还研究出了一种配方同时具有玻璃的耐用性和蓝宝石耐刮擦性的特点。

正如现在我们看到的那样，手机已经全面进入玻璃时代，人类已经全面进入玻璃时代，但这仅仅才是开始。