那个花50美元、几分钟破解iPhone的公司 被勒索了

新浪手机讯 4月25日上午消息，此前我们曾多次报道一家能够以50美元一次、几分钟就能破解你iPhone的工具GrayKey。不过最新的消息是，这款产品的公司GrayShift遭到了勒索。关于那款设备的详细新闻请戳这里：你以为iPhone设密码就安全了？破解最快只要六分半

最近这家公司设备的部分灰色代码被泄露到互联网上（通过主板），虽然代码并没有特别敏感的部分，但Grayshift声称遭到了勒索：勒索者要求该公司支付1.5万美元，这相当于一个入门级的GrayKey的价格。

勒索者写了以下信息：

相关内容截图

并且在第二天，勒索者又发了新消息：

我们是在和你谈正经事，希望能引起你的注意，我们已经获得了GrayKey的源代码，希望你能在周二前支付超过2比特币的捐赠，

这两个消息都将粘贴了不同的GrayKey代码部分。在最新的iOS版本中，GrayKey能够解锁和绕过现代iPhone的密码，包括iPhone X。谈到代码泄露原因，GrayShift声称，这段代码是由于在客户站点配置时发生网络配置错误而泄露的。

当时GrayKey的用户界面在网上出现了很短的时间，并且出现了外部访问。不过并没有敏感的IP或数据被公开。目前这家公司已经对这些错误纰漏做了修改，以防止类似事件发生。至于后续情况如何，尚未可知。(王迪)