中国厂商攻占印度智能机市场 小米大幅增长夺取第一

新浪手机讯 4月24日晚间消息，数据研究机构Counterpoint近期发布最新研究报告，中国手机厂商们表现抢眼，市场份额前五中占据四席，尤其小米的市场份额达到了31.1%，挤掉三星，在印度智能机市场份额排到第一。

印度智能机市场前五有四家中国厂商

根据Counterpoint的数据，小米的市场份额在2017年第一季度还是13.1%，到今年第一季度已增长到31.1%，巨大增幅让他们获得市场份额首位；反倒是三星从25.9对比26.2%的增幅微小，不过仍在第二位。

印度智能手机市场份额前五

紧随其后的三名都是国产厂商，vivo的同比份额11.9%到了5.8%，oppo从9.9%到了5.6%，两家都是倒退状态。荣耀从1.4%到了3.4%，这是荣耀品牌首次到达印度智能机市场份额前五，但这个第五优势不大，在它后面Lava、Micromax、Nokia （HMD）和联想（+Moto）虎视眈眈。

中国品牌的表现依然强劲，2018年一季度占整个智能手机市场的57%，高于2017年一季度的53%。这是中国厂商在印度智能手机市场的历史最高份额。

研究分析师Anshika Jain表示：“这是第一次，五大智能手机品牌在一个季度内占据了超过70%的市场份额，这会加速其他小手机品牌的退出，并可能让市场重新洗牌。”

小米和三星两家占了整个印度智能机市场的58%，小米是由于在线下市场不断增长，在线渠道也有不错的表现。红米Note 5和5 Pro是中国品牌里最受欢迎的手机型号，而三星Galaxy J7 NXT和J2（2017）则为韩国厂商带来了销量。

高端手机市场也有中国厂商身影

高端市场（定价高于452美元的产品）在2018年第一季度保持平稳。三星占据了高端市场第一名，他们的S9、S9 Plus和A8 Plus占据了整个高端市场的一半。

另一家中国手机厂商一加在高端智能手机市场上份额为四分之一，位居第二。这家厂商取得这个成就的主要原因是他们没有低端产品，每年只发布一款旗舰手机。

另外，有96%印度销售的智能手机都是在当地组装或生产的，原因是人们越来越重视在印度的生产计划和进口关税的增加，并且印度政府也在进行税务改革。

4G给非智能机带来春天

印度的整体手机出货量在2018年一季度增长了48%，但这并不是智能手机的功劳，反倒是非智能机带动了市场。

研究分析师Karn Chauhan表示：“该季度的智能手机新品发布数量低于以往，只有小米和三星不断推出新品并从中受益。印度正经历2G，3G到4G的更新换代，预计用户需求将从2018年初开始增长。

印度非智能机市场份额排名

实际上，除了智能手机市场，印度的非智能手机（功能机）也有不错的增长，当地支持4G网络的非智能机JioPhone堪称奇迹，他们在去年第一季度还没有产品上市，市场份额0%，到2018年一季度已经达到35.8%——仅仅一年就达到了诺基亚在其巅峰时期的最高水平。

这种需求是通过引入更便宜的数据套餐来催化的，包括无限制的语音通话和每月1GB的数据。此外，也有市场推广的功劳，Jio一直在大力宣传其JioPhone，称其为“印度的免费手机”，吸引了大量2G语音用户，而这些用户则更喜欢功能简单的非智能手机。

诺基亚也在印度尝试非智能手机，并有了7.3%的市场份额。但三星却在这块萎缩，去年市场还是25.4%，今年却不到10%。（晓光）