台积电7nm制程工艺一分为二 苹果MacBook或尝鲜

苹果A11 Fusion处理器采用了10纳米工艺制成

新浪手机讯 4月24日上午消息，半导体制造商台积电在其官网发布了一份有关7纳米制程工艺的说明，说明中表明台积电将有两条7纳米产品线，一条针对移动应用，另一条针对高性能计算应用。这或许意味着苹果公司将推出搭载基于ARM架构处理器的MacBook。

半导体制造商台积电在其官网表示，台积电7nm FinFET和10nm FinFET相比能够提升芯片20%的速度，降低约40%的功耗，并且台积电准备了两条采用7nm工艺制成的产品线，一条针对移动应用优化，另一条针对高性能计算应用。

台积电是苹果公司A系列芯片主要制造商之一，根据外媒DigiTimes的消息，今年台积电将使用7nm工艺制成为苹果公司打造A12处理器。此前苹果公司的A11 Fusion处理器采用的是10nm工艺制成，它被用于iPhone 8系列和iPhone X手机。显然今年7纳米工艺将为新iPhone带来更大的优势。

事实上，苹果公司A12处理器将采用7nm工艺制程已经是意料之中的事，更耐人寻味的是台积电说明中的后半部分：针对高性能计算应用。这意味着台积电会将7nm制成工艺用于笔记本或PC的处理器中。

一些媒体推测，苹果公司很可能在不久的将来推出一款搭载基于ARM架构处理器的MacBook。目前为止，苹果所有MacBook笔记本均采用英特尔x86架构处理器。此前彭博社曾报道，苹果将抛弃英特尔在Mac中使用自研处理器，而台积电公布的消息似乎应证了这一点。

在此之前，微软曾尝试在ARM架构处理器上引入Windows 10操作系统。这也不难理解，因为它确实能够显著提升电池的使用效率。（苏航）