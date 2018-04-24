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自带八倍镜 iPhone为玩吃鸡游戏准备了两个官方外挂?

自带八倍镜 iPhone为玩吃鸡游戏准备了两个官方外挂?
2018年04月24日 08:31 新浪综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　现在最火的游戏是什么？没错，“吃鸡”。大吉大利今晚“吃鸡”。每次在朋友圈，总是看到别人“吃鸡”截图，心里就很不爽，为什么别人总是能“吃鸡”。而我，每次“落地成盒”。其实关于“吃鸡”也有很多秘密，落地自带八倍镜。还有许多你不知道的手机小秘密，现在就分享给大家。

　　苹果手机如何开启倍镜模式：

　　一、打开“设置”，下拉选择“通用”。

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　　三、打开“缩放”“显示控制器”。

　　四、进入游戏，我们可点击“拖动按钮”来选择“倍镜”位置。

　　同时，我们还可以选择缩小开关“倍镜”。同时，可点击“放大”或“缩小”按钮调整倍镜大小。

　　视频教程：

　　实测心得：经过我们实际测试来看，其功能原理为放大屏幕，从而获得更远的视觉效果。在实际使用中，当我们在楼房，或草丛中处于静止状态时，强烈建议开启“缩放功能”它能放大你的视野距离，更好的对敌人进行精准射击！但是，如果敌人处于近距离位置下建议不要开启此功能，因为它会放大操作进程，使你的射击移动速度减缓，不利于快速射击。

　　苹果手机如何开启移动敌人行为侦测：

　　一、打开“设置”，下拉选择“通用”。

　　二、点击“辅助功能”，选择“缩放”。

　　三、打开“缩放”“显示控制器”。

　　四、进入游戏，点击选取滤镜

　　五、点击反转

　　我们在游戏中，对于移动中的敌人，因为反转色差原因，可更加轻易的发现移动和静止的敌人帮助我们更高进行侦测射击。

　　实测心得：此功能原理基于色彩三原色；反转色能提高图像对比度，使用反转色这一功能，能够清晰的辨识物体内容，当物体处于移动时，我们能够更好进行察觉。此功能适合于我们在较为安全地点，寻找敌人时开启，这一我们能够通过色差轻而易举的识别敌人移动轨迹，从而快速击杀。

　　怎么样？有了这些“吃鸡”物理外挂，今晚怎能不“吃鸡”？赶快收藏起来，分享给你的小伙伴吧，助你“吃鸡”一臂之力！

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