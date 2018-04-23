全球最大建筑设备商 在国内发布热成像智能机Cat S60

新浪手机讯 4月23日下午消息，全球最大建筑设备制造商卡特彼勒公司宣布旗下Cat手机旗舰产品Cat S60正式登陆中国。Cat S60是全球首款集成热成像相机的智能手机，并且可确保水下5米正常运行。

卡特彼勒公司作为建筑行业龙头企业涉猎行业颇多，除了建筑设备还囊括了许多周边产品，比如我们熟知的Cat牌工装靴，就是其与银狐共同打造的产品。这次热成像手机，同样聚焦建筑环境——三防手机。

Cat S60内置嵌入式FLIR Lepton热成像微型相机模块，可将热量可视化，使肉眼可见，并突出温度对比显示。新功能使Cat phone用户率先体验智能手机的其他多种用途，例如检测门窗散热情况，检测湿度和保温隔热效果，发现过热电器或电路，以及在黑暗中探查周围环境等。

Cat S60的热成像功能可以穿过烟雾等障碍物，探测到15至30米距离的表面温度，帮助建筑专业人士、电力人员、户外运动爱好者和紧急救援人员等不同行业用户更高效地完成任务和达到目标。此外，Cat S60还具有出色的防水性能，可作为水下摄像机在水下5米持续使用一个小时，极大地突破了传统移动技术在使用方式和使用地点上的限制。

作为一款极其强韧耐用的全球领先三防智能手机，Cat S60的防摔性超过军工标准，可承受1.8米的高空坠落到混凝土地面，且防尘防水。不仅如此，Cat S60的超亮显示屏能够使用户在强烈日光下清晰查看屏幕信息。同时，该手机在湿手或佩戴手套的情况下也可轻松进行操作。

性能上Cat S60配有4.7英寸540尼特的超亮显示屏幕，主要核心参数为手机的主要特性：骁龙617八核处理器+32GB ROM及3GB RAM内置存储容量；机身主镜头为1300万像素，前置镜头500万像素；电池容量3800毫安时。并可在京东和平台进行购买。

卡特彼勒公司全球移动设备特许制造商Bullitt Group公司首席执行官Peter Stephens表示：“在当下竞争激烈的智能手机市场中脱颖而出需要真正的创新力。我们很荣幸能够与FLIR公司合作推出全球首款集成热成像功能的移动设备 ，帮助用户应对各种严苛环境中的不同挑战。”

而卡特彼勒公司全球移动设备特许制造商Bullitt Group公司东北亚地区销售总监吴泽勇表示：“我们十分高兴能够为中国用户带来这款具有突破性意义的得力帮手，使专业人士能够实时发现并应对例如在工地中的保温隔热等专业问题。通过携手蜂云启迪、皇锋通讯，以及京东公司，我们能够将这款超级耐用的三防手机带给各种专业领域的中国用户。”(王二)