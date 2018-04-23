雷军：海外版本红米手机将搭载谷歌官方安卓系统

近日，雷军接受媒体采访时表示，小米未来将会推出更多安卓One产品。雷军说，印度用户喜欢原生安卓系统，未来将发布更多安卓One设备，这其中也包括红米系列。

据IT之家了解，此前小米一直对安卓开源项目AOSP进行修改定制而产生了现在的MIUI，包括现在小米在海外销售的产品依旧使用定制的MIUI。谷歌官方安卓系统与第三方通过修改安卓开源项目AOSP所定制的系统，所采用的的是完全不同的操作系统和应用生态系统。在官方安卓中，谷歌提供大量的自家的应用软件和服务，特别是Play软件商店。

此前，谷歌推出廉价手机计划“安卓One”，该项目主要是为推动原生安卓系统在亚非拉等国家的发展，也就是非谷歌官方生产的手机搭载谷歌原生安卓系统，谷歌负责系统升级以及应用软件预装，同时通过给与手机厂商一定的销售补贴与营销协助。而在去年底，小米宣布加入安卓One计划。

一旦采用安卓One，小米自家的软件商店是否会与谷歌的Play商店共存，雷军并没有对此有过多的解释。此外，谷歌是否会对小米提供经济补贴，现在也无法证实。此前，谷歌在东南亚地区推广安卓One时，遭遇了很大的阻力。如果小米以及红米系列手机真的支持安卓One这一计划，或许将为谷歌的廉价手机计划挽回一定的颜面。

当下，安卓生态内部碎片化严重，谷歌为了推动更多设备升级到最新版本的安卓系统，所以才推出安卓One计划，这样谷歌就在安卓系统部署上取得更多的话语权。

鉴于全球安卓市场，特别是中国市场的特殊性，绝大多数手机厂商依旧采用开源的安卓版本（AOSP），谷歌所有的软件基本被删，这也导致谷歌无法从中得利。雷军此番表态或将帮助谷歌在全球市场新一轮布局。