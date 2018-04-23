为什么国外运营商不欢迎eSIM技术:主要是怕用户跑了

SIM卡是运营商的最后一道关卡

新浪手机讯 4月23日上午消息，美国司法部正在对几家运营商，以及GSMA全球移动通信协会展开调查。司法部怀疑，这些运营商与行业协会之间合谋阻碍eSIM技术普及。

被调查的运营商AT&T、Verizon以及GSMA协会都表示，他们正在与司法部合作。Verizon曾试图淡化这一说法，称这是“毫无争议的事”，只是与设备制造商之间的技术标准分歧。

eSIM技术，又称虚拟SIM卡技术，可让用户无需购买或在手机中插入实体SIM卡，将号码用无线方式与手机等设备绑定，就能获得某一运营商的网络服务。这种技术最为知名的应用是带有4G网络功能的Apple Watch，在去年发布后曾获得中国联通的短暂支持，之后因为未知原因，联通暂停了一段时间服务，前一阵才继续开通，但也只限上海等6个城市。

支持eSIM技术的Apple Watch

没有了实体SIM卡，意味着能给电子设备腾出一点空间（尤其像Apple Watch这种设备），但运营商们似乎并不喜欢它。

尤其对国外运营商来说，eSIM让用户更换运营商更容易。这才是这次美国司法部调查的主要原因。

国外的手机行业和运营商体系跟国内差别很大。国外是用户自己购买裸机再买号码，过更多依靠买机器送话费的方式绑定用户，因此运营商在手机厂商面前更强势，也能圈住用户。

国外用户可以相对自由的更换自己的运营商（俗称携号转网），比如为了更好地网络或更好地套餐，从AT&T转到Verizon，此前有一小片实体卡的限制，这个过程尚需一个流程。 eSIM有可能打破这种平衡，携号转网变得更容易了，运营商之间竞争肯定更加激烈，利润会更低，这让运营商们感到害怕。

在设备生产厂商这边，其实支持eSIM并不是难事，目前谷歌Pixel智能手机就能支持，苹果也早在2014的iPad发布会上就宣布过“Apple SIM”，但发展并不顺利，即便强大如苹果，在运营商面前也相对弱势。Apple SIM曾可以在欧洲和美国部分运营商之间切换，苹果的本意是让用户去欧洲旅行时候能随时用iPad上网，但附加了奇怪的规则，比如切换到某一运营商，就不能再换回来。

国内手机厂商这边，如小米华为等很多手机厂商都会内置国外漫游服务，用户在手机端申请就能在直接获得一张虚拟SIM卡，短期内出国使用。这也是一种eSIM技术，但国外运营商倒是不拒绝这类服务，因为国际漫游服务利润较大。

但因为国内携号转网比较少见（门槛也较高），双卡手机普及，用户更习惯的是再买张SIM卡塞进手机里，而且eSIM技术刚刚出现，所以关于这个话题的争论还并不算多。

（晓光）