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小米6X最大悬念揭晓：主流神U骁龙660

小米6X最大悬念揭晓：主流神U骁龙660
2018年04月23日 08:21 快科技
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　　小米将于4月25日发布新款小米6X，主打拍照，最近几天官方也在不断主动曝料，外观设计和不少配置都已经没啥秘密，只有处理器一直存疑。

　　今天有网友放出了小米6X的包装盒，可以清楚地看到处理器采用了骁龙660，自带AIE人工智能引擎。

　　骁龙660可以说是如今主流市场上最强力的存在，机型丰富，14nm工艺，八个Kryo 260自主架构CPU核心，主频最高2.2GHz，特别是高通为其加入了AIE人工智能引擎，厂商们也是不遗余力地宣传各种“聪明”操作。

　　另外还可以看到，小米6X配备了后置2000万像素双摄（确切地说2000万像素索尼IMX376+1200万像素索尼IMX486），前置也是2000万像素，支持AI美颜、柔光自拍，另有USB Type-C接口和Type-C/3.5mm音频转接线。

　　小米6X为全金属机身，同色系隐形天线，赤焰红、流沙金、冰川蓝、曜石黑、樱花粉五种配色，内存最大6GB，存储最大128GB，内置小爱同学语音助理。

　　为了强化拍照，小米还邀请日本摄影师、电影导演、时尚风向标蜷川实花，定制了丰富的大师滤镜。

小米骁龙660拍照
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