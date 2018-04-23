小米6X最大悬念揭晓：主流神U骁龙660

小米将于4月25日发布新款小米6X，主打拍照，最近几天官方也在不断主动曝料，外观设计和不少配置都已经没啥秘密，只有处理器一直存疑。

今天有网友放出了小米6X的包装盒，可以清楚地看到处理器采用了骁龙660，自带AIE人工智能引擎。

骁龙660可以说是如今主流市场上最强力的存在，机型丰富，14nm工艺，八个Kryo 260自主架构CPU核心，主频最高2.2GHz，特别是高通为其加入了AIE人工智能引擎，厂商们也是不遗余力地宣传各种“聪明”操作。

另外还可以看到，小米6X配备了后置2000万像素双摄（确切地说2000万像素索尼IMX376+1200万像素索尼IMX486），前置也是2000万像素，支持AI美颜、柔光自拍，另有USB Type-C接口和Type-C/3.5mm音频转接线。

小米6X为全金属机身，同色系隐形天线，赤焰红、流沙金、冰川蓝、曜石黑、樱花粉五种配色，内存最大6GB，存储最大128GB，内置小爱同学语音助理。

为了强化拍照，小米还邀请日本摄影师、电影导演、时尚风向标蜷川实花，定制了丰富的大师滤镜。