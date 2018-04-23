三屏内折叠设计！三星革命性旗舰原型机泄露

三星和华为是为数不多的两家明确披露了可折叠手机计划的大厂，两者要踩的发布时间点也比较类似，今年底或者明年上半年。

对于三星来说，自己做屏、做电池、做CMOS等，优势最为明显，当然，如果他们是处于确立行业标准、暴击iPhone这个角度的话，的确需要细细地打磨，需要在优秀的基础上做到极致，才能重拾更多用户的信任。

据TheBell报道，接近三星的消息人士透露，其实早在CES 2018的闭门会议中，一台折叠屏原型机就与核心媒体见面了，具体设计为3块3.5英寸OLED屏，向内折叠。

由于三星在折叠屏外形上申请了多项专利，形态不一，暂时还无法找到可能的对应项。同时，报道也强调，三屏折叠在三星总部也处于实验室的状态，巨头可能会在6月份敲定一款最终交付量产的方案。

其实，从2018年下半年开始，旗舰机的竞争就进入新的语境了，外形上全面屏做主导，新技术方面3D人脸识别和屏下指纹探头，同时还有一个迫在眉睫的5G风口，所以三星包括华为的折叠屏手机到底以怎样的效果摆在消费者面前，压力不小。

目前世面上，唯一主打“多屏折叠”概念的就是中兴的Axon M了，可是由于其依赖的是物理连接，而非柔性屏科技，体验也就不可同日而语了。

消息称，华为最快今年11月放出折叠屏旗舰，三星也不能“磨洋工”了。