深度调查：打车杀熟/会员加价 苹果真的比安卓贵？

本文来自机智猫官微

近段时间以来，“大数据杀熟”这一话题成为了各大社交媒体的热点，尤其是在部分电视台报道后，更是人人喊打，网约车、在线订票、酒店预订等互联网服务，成为了众矢之的。

除此之外，还有不少媒体还报道了这样的现象：用iPhone比安卓要多花钱，消费者自然不高兴了。那么，同样的服务，在不同平台为什么会产生差价呢？

不少电视台、微信公众号也一窝蜂的做了相关报道，直指苹果，为了博取点击率，诱导转发，标题和内容更是骇人听闻。

而这些电视台及公众号，受众不容小视，导致少数不明真相的iPhone用户，打车、机票、购物的时候，也要找用安卓手机的朋友下单。

杀熟？可能是新用户优惠造成的

实际上在刚刚看到类似新闻的时候，就引起了我们的高度重视，并策划了相关报道。但是在进行了大量验证之后，发现所谓的“杀熟”并没有网上传言的那么严重，部分服务有时的确存在差价，当然也有安卓手机比iPhone高的时候，但并没有频繁出现老用户，或者iPhone就更贵的情况。

举个例子。我们准备了老款iPhone 6s、最新的iPhone X以及几台安卓手机，看看它们使用最先被曝出问题的滴滴打车到底有没有差价。

PS：为了尽可能减少误差，数据均经过多次测试。

滴滴出行的价格比较，从左到右依次为安卓手机、iPhone 6s、iPhone X

我们在下午5点半的下班高峰期，统一选择了从公司到机场这样一段相对比较长的线路。

从结果可以看到，如果选择拼车，安卓手机和iPhone 6s同为45元，而iPhone X反而最便宜，为42.8元。

如选择快车，差价仅一毛钱，可忽略不计。

优享专车则都是63.7元，没有差价。并且我们测试的多台不同价位的安卓手机之间的情况都比较相似，价差均在一元左右。

当然，这只是预估价，实际打车后支付的费用，不一定就是这样，会根据路上拥堵情况以及司机路线的选择而有所不同。

对此我们的判断是，有些所谓的“杀熟”并不严谨，而且我们注意到，部分截图的所差异大多是因为新用户优惠或者使用了抵扣券之后的价格，而原价并非如此。

去哪儿预订机票的价格比较，从左到右依次为安卓手机、iPhone 6s、iPhone X

接下来是去哪儿，我们统一选择了4月13日（截图日为4月12日）重庆到北京首都机场的机票，并按起飞时间排序。

可以看到价格完全一致，并且我们尝试了更换账号（经常订机票的老账号和刚刚注册的新账号，或者不登录直接查看），结果也几乎相同，即便出现价差，原因同样是优惠券或者默认勾选了保险或接送机服务，光看机票本身是没有区别的。

腾讯视频会员的价格比较，从左到右依次为安卓手机、iPhone 6s、iPhone X

再来看腾讯视频会员。不用选择什么条件，明码实价。其中，iPhone 6s登录的账号已经购买了会员，是老用户，其他手机为普通账号。结果显而易见，安卓平台的单月会员为20元，年费为198元。如果用iPhone购买，无论是老款iPhone 6s，还是最新的iPhone X，单月购买均为25元，每年233元。每月自动续费的话，安卓平台为15元/月，iPhone则是19元/月。

iPhone的确比安卓手机贵，不光是腾讯视频，就目前来看，优酷和爱奇艺也同样如此。当然也有特例，比如今年春节期间，爱奇艺就做过包年半价活动（这种临时活动在两大平台价格互有高低），在iPhone上购买年费会员，价格就远低于安卓手机了。

那么，这样的价格差到底是什么原因造成的呢？

记者调查：安卓平台渠道费其实更高

目前比较“权威”的解读是，因为任何通过iOS平台产生的消费，苹果都会收取30%的“渠道费”（即所有收入开发者70%，苹果30%），而且iOS的生态相对比较封闭，所有应用的下载和内购，包括游戏充值与附加服务，几乎就只有这一条渠道。所以，苹果就提出了这样的“霸王条款”，开发者要在iOS平台发展，就必须遵守规则，这30%的渠道费，只能转嫁到消费者身上。

那么，实际的情况又是什么样的呢？

为此，我们采访了多个APP/游戏开发团队/个人，以及国内几大知名第三方安卓市场的相关负责人，以便深入了解iOS和安卓两大平台渠道费的真实情况。

由于涉及平台分成等敏感问题，我们与受访人达成了一致，不透露TA们的姓名及公司。

根据我们的了解，苹果的确出台了收取30%渠道费的规定，任何应用想在APP Store上架，就必须遵守这条规定。不过，只是针对付费APP及内购（包括订阅），免费APP以及具有实体服务产生的费用，苹果是不会收费的。也就是说，苹果只会对付费应用下载、游戏充值、购买会员等收取手续费，但滴滴出行、淘宝等服务则由平台和服务提供者（司机以及卖家）自行分成。

苹果会对内购收取费用，但实体服务产生的消费是不会收费的

但我们也同时得知：各大安卓市场同样会收取渠道费，并且往往比iOS平台更高。

由于安卓市场众多，不同平台都有自己的一套标准，通常来说是1：1，也就是各得50%，这就已经比iOS平台高了。

不仅如此，不同的安卓市场会根据APP的热度和预计收入进行定级，然后给予不同的资源（比如首页推荐或者榜单位置）。所以分成就变得很灵活，如果开发者愿意让利给市场，就会获得更多的“回馈”，简单来说，就是薄利多销。

开发者拥有100%自主定价权

如此看来，安卓平台的渠道费更接近“霸王条款”，应用市场分得多，APP就能获得更多的推荐。对开发者来说（特别是初创团队），如果没有太多的推广资金，在安卓市场承受高额费用，“赔本赚吆喝”的成本太高。而且，对于一些订阅类内购，苹果从第二年起只会收取15%。再加上相对健康的审核与推广机制，如果产品质量过硬，得到APP Store的推广几率反而更高，更有利于开发者。

说到所谓的渠道费，我们也不能只盯着这个看起来较高的数字，恰恰正是因为有 APP Store 这个平台，开发者才可以将他们的作品推向全球 155 个国家或地区的消费者。苹果还提供了开发工具（API）和内容管理系统，为开发者提供了各种解决方案。对用户来说，也可以发现、下载这些应用，其实是一个良性的推广平台。

那么还是前面的问题，为什么会存在同样的服务，iPhone收费比安卓平台高的情况呢？

正如我们刚才提到的，由于分成比例的问题，开发者拥有和应用市场谈判的权利，为了让自己的产品获得更多推荐，适当降低收费，并且让利给应用市场（降低自己的分成），这样反而可能会获得更多的下载量和用户。

从开发者的角度来说，虽然分出去的多了，但最后的收入也许反而更高。再加上大量调查数据都提到，苹果用户购买付费应用及APP内购的几率都更高，所以开发者在为自己产品定价的时候，就会做出权衡。

数据显示，iOS平台的用户在应用市场花费比安卓平台更高

所以，几乎可以肯定的是，部分APP的增值服务在iPhone上收费较高的的原因，并非是因为苹果会收取渠道费，而是开发者自行权衡之后的决定。

放心，该怎么用就怎么用

说到现在，情况就比较清楚了。所谓的“杀熟”，其实是新老用户的收费不同，但是在我们的多次实测中，这样的现象几乎没有出现。在排除了优惠券等额外因素干扰之后，有的差价也是微乎其微。

再说回苹果30%的渠道费，其实安卓平台有过之而无不及，大部分开发者都是双平台共同运营，为了更好的经营自己的产品，和应用市场谈判之后，对产品定价做出了权衡。归根结底，就算是在iOS平台，开发者也拥有100%的自主定价权。

当然，对普通消费者来说，杀熟也好，iPhone比安卓贵也罢，都存在一定的博眼球之嫌，不必过多在意——9000块的iPhone X都买了，还需要为一年都可能遇不到几次的“差价”纠结吗？