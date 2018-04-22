全球最后一家苹果Apple Watch专营店将关闭

如果你想逛逛世界上唯一一家专营Apple Watch的苹果零售店的话，你必须尽快采取行动，因为这家位于东京新宿伊势丹百货的Apple Watch专营店将于5月13日关门。

初代Apple Watch 2015年发售时，苹果在全球设立了三个Apple Watch专营店，分别位于法国巴黎的老佛爷百货、英国伦敦的塞尔福里奇百货公司以及日本的伊势丹百货（Isetan），这三家专营店都位于充满豪华腕表品牌的百货商店内。位于巴黎和伦敦的Apple Watch店已经在2017年初关闭，日本伊势丹是目前全球最后一家Apple Watch专营店。现在，根据门外的标识，伊势丹Apple Watch专营店会在5月13日正式关闭。

▲巴黎和伦敦的Apple Watch专营店

伊势丹Apple Watch专营店也是地球上的最后一个可以从Apple直接购买初代18K黄金版Apple Watch的地方，这个月这家商店仍然备有该手表的库存，可根据要求试用和购买，本周苹果为其推出了促销活动，于是迅速卖光。另外，为了清除旧型号的库存，其它手表价格也大幅下调，可享受七折优惠。

本月初，苹果刚刚在日本东京新宿区开设了全新Apple Store，当时就有很多人推测伊势丹Apple Watch专营店可能会被关闭。