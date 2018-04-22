这种外骨骼设备让你变成鸟，用身体控制无人机飞行

摘要

EPFL 的研究人员开发出了一种更好的无人机操控系统，可以让你抛弃操纵杆。

很多游戏都讲究一个沉浸感，但现实状况是这样的，游戏里的人物跑过来，飞过去，而控制他们的玩家只是在手柄上按按钮，甚至不会从沙发上站起来。说实话，这种体验很割裂，远远谈不上沉浸感。无人机控制也一样，飞机模拟的是鸟，而我们还在笨拙地用手指来操控飞行。能不能用一种更直观的控制方式来指挥无人机？比如就像鸟一样。

像鸟儿一样张开双臂，控制无人机飞行

EPFL（瑞士洛桑联邦理工学院）的研究人员开发出了一种更好的无人机操控系统，可以让你抛弃操纵杆，伸开双臂模拟鸟的动作，更直观地控制固定翼无人机。这是一套叫做‘FlyJacket’的外骨骼设备，穿上它就可以像鸟一样张开双臂，戴上 VR 眼镜模拟真实的无人机视角，你可以通过身体的前倾后仰控制无人机俯仰，转动身体控制无人机拐弯。所有的体验就像人真的飞在空中一样。

这样的控制系统有什么好处？首先是直观，就像小时候张开双臂跑跳一样，这是一种本能的控制动作，所以用 FlyJacket 外骨骼控制无人机，要比传统的操纵杆简单得多。为了让你能长时间使用，手臂的力量通过支架下放到了腰部，外骨骼中的传感器会感应到身体运动，身体的前后弯曲被设置成无人机的俯仰，身体左右转动则是控制方向。

研究人员还发现，用外骨骼模拟飞行比控制杆要更平稳，这可能是因为人身体得到的反馈更接近无人机。同时，VR 眼镜的晕眩感也弱了许多，这也是由于眼睛看到的运动和身体得到的反馈比较一致。

让人类的感知不受身体条件所限

其实用 VR 眼镜来模拟飞行的设备之前就出现过，苏黎世大学推出过一个叫‘Birdly’的飞行模拟器，用鼓风机、VR 眼镜和一系列复杂的机械模拟天空环境。没有操纵杆、鼠标和按钮，你需要做的是像鸟一样挥动翅膀。这套设备的飞行体验要真实得多，物理反馈、细节控制、视觉效果都十分震撼。但要用它来控制无人机就不现实了，首先是设备太复杂，不便携，其次造价也很贵。

与 Birdly 相比，FlyJacket 商业化的可能性更高，整套设备用的都是造价偏低的材料和技术，尺寸也足够小，可以放入背包中带走。

目前 FlyJacket 的操控主要靠身体来完成，研究人员还在开发更多的命令动作，比如控制飞行速度，当然，原则还是要直观、自然。

VR 设备和各种传感器技术越来越强大，人类的感知不再受自己的身体条件限制，我们能以更直观的方式控制、体验其他设备。不管是游戏中还是现实里，这会让更多普通人享受到从前体验不到的快乐，而不仅仅限于专业人员。