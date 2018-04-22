5G终于来了！三大运营商试点城市出炉：有你家吗

据新华社报道，从从三大运营商处证实， 国家发改委等有关部门已批准联通、电信、移动在北京等部分城市试点建设5G网络。

中国联通披露，将在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等16个城市开展5G试点。

中国移动表示，其将在杭州、上海、广州、苏州、武汉这五个城市开展5G外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站，还将在北京、成都、深圳等12个城市再进行5G业务应用示范。

中国电信的5G试点城市目前暂定为“6+6”，包括之前已确定的雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州六个城市。此外，将根据国家相关部委要求继续扩大试点范围，将再增设6个城市。

近日，山东联通宣布， 4月18日下午17：09分，在山东联通青岛分公司通信机房，技术专家在搭建的5G测试网络上成功实现高速数据传送，速率达到1.6Gbps。这意味着山东联通第一个5G通话顺利实现，5G离普通百姓的生活更近一步。

一阶段组网后，山东联通5G网络的峰值速率将是4G的十倍以上，一部高清电影1秒之内即可完成下载，下载一部30G的蓝光电影，也仅需18.75秒。不仅如此，无线数据时延也将大幅度下降至1毫秒，这意味着无人驾驶、自动控制等高新技术将真正从实验理论走近现实生活。

预计2018年下半年，山东联通将开通山东省第一个5G商用基站，2019年完成全部试点工作。