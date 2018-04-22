为什么一定要选IMAX看《复仇者联盟3》？

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距离《复仇者联盟3：无限战争》在5月11日的正式上映还有不到一个月的时间，想来漫威粉们早已迫不及待，已经开始摩拳擦掌准备好抢下首映场次的影票。但是，秋豆麻袋，你们真的想好自己要去哪家电影院观看了吗？在铺天盖地的宣传海报中，你们真的要无视掉那句“全程使用IMAX摄影机拍摄”了吗？

也许坐等电影开幕的吃瓜群众们会对IMAX电影早已见怪不怪，但实际上只有《复仇者联盟3：无限战争》才是一部真正的由IMAX量身打造的影片，这也是第一部全片使用IMAX摄影机拍摄，并最终在荧幕上以1.9：1的全画幅格式播放的商业电影，要知道一般影院银幕的宽高比为2.4：1，也正是这样的画面比例，《复仇者联盟3》在一般影院中上映时势必要进行上下剪裁才能得以播放，这也让IMAX银幕可以播出比一般影院多出26%的画面。

比如在这张图片中，一般影院上映时猎鹰大概就要被裁掉了

从画面比例来看，IMAX多出的画面将会全部表现在纵向范围中，考虑到《复仇者联盟3》全程由IMAX摄影机拍摄，所以取景方式不免会难以照顾到传统荧幕，不知道在一般影院中会不会出现绿巨人站起来之后发现脑袋无处安放，或是全体超级英雄出击时无法照顾到天上飞行的钢铁侠的现象。总之在这样的荧幕高度下，如果说在一般影院中看到锤哥或者大胸弟脱下上衣用六块腹肌填满了屏幕，那么IMAX就能让你自上而下看到更多令人兴奋的内容。

而如此的宽广的显示面积也必将带来沉浸感更为强烈的观影体验，据说在本次影片中还会采用一种经典的第一人称叙述手法，也就是在影片中的超级英雄进行战斗时，会有更多篇幅的时间将观影视角转换到超级英雄们的第一人称视角，这也让观众们体验到仿佛亲身投入到战斗中的刺激感。想一想如果在一般电影院荧幕下转向钢铁侠第一视角，只怕是无法完整的看到Friday投射出的应用界面，沉浸感自然更要下跌一大截。

至于为什么之前的影片没有选择全程使用IMAX摄影机拍摄，想来大多都是成本所限，其中IMAX摄影机的操作难度要远高于一般摄影机，所以往往需要更为熟练的摄影师进行操作，同时IMAX摄影机的租赁成本也远高于一般摄影机，之前在拍摄《星际穿越》时，每台IMAX Camera每周的租金大约为一万六千美元，而在拍摄大型影片时往往需要多个机位协同工作，这就带来了巨大的制作资金成本压力。而同时IMAX摄影机的噪音也特别大，全程拍摄的话往往会影响到一部分场景的展现，此时便需要强大的后期阵容进行修正。如此可见，全程使用IMAX摄影机拍摄的《复仇者联盟3》背后究竟背负着主创团队多少心血，而影片质量自然也更加令人期待。